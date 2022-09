Gallardo: ¿Se acerca el final?

La cara de fastidio, los gritos desencajados, el patadón a la botellida de agua, los cambios que no surten efecto, la mirada perdida en el final y la abrupta suspensión de la conferencia de prensa. La triste imagen del Marcelo Gallardo 2022 que volvió a verse el sábado en el Monumental, en la nueva y sorpresiva derrota de un inexpresivo River ante Talleres de Córdoba. Que pudo ser más abultada si el 1 cipoleño Ezequiel Centurión no evitaba varios tantos cordobeses con sus espectaculares atajadas (gran futuro del pibe local).

No se cumplieron las expectativas pase lo que pase en la Copa Argentina, el objetivo menor que sigue en pie. Fracaso en la Libertadores, decepción en la Liga Profesional... Caídas impensadas en el templo de Núñez contra rivales inferiores como Sarmiento, Godoy Cruz y la propia T. Y eso que se reforzó como ningún otro en un mercado de pases que por el momento no rindió los frutos esperados. La millonaria inversión de 15 palos verdes por ahora no se ve reflejada en el campo de juego. Y esa “es toda” del gran DT.