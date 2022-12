Galtier se refirió a la relación entre Messi y Mbappé tras la final de Qatar 2022

Uno de los momentos más esperados de la rueda de prensa fue cuando el marsellés se refirió a lo que dejó la final que protagonizaron Argentina y Francia en Qatar. "No voy a comentar cómo celebraron. Lo que vi fue más importante, vi a Kylian y Leo darse la mano con mucho respeto. Ahí estuvo la actitud ejemplar de Kylian, que elogió a Leo y al técnico argentino. Kylian tuvo muy buena actitud, estaba muy decepcionado pero fue con mucha clase a felicitar a Leo", dijo al respecto.

"Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé", sentenció Galtier, poniéndole paños fríos a todos los rumores que circularon sobre el reencuentro de entre el astro argentino y la joya francesa.

mbappe messi.jpg Lionel Messi y Kylian Mbappé se reencontrarán en los entrenamientos del PSG tras la histórica final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Tal como se mencionó anteriormente, PSG volverá a la acción este 28 de diciembre y frente al Racing de Estrasbrugo por la fecha 16 de la Ligue 1. Los parisinos lideran el campeonato galo con 41 puntos, sacándole cinco unidades de ventaja a Lens, su principal perseguidor.

Leo no solo se perderá el partido del próximo miércoles, también estará ausente ante Lens el 1 de enero y frente a Châteauroux en 6 del mismo mes, en el duelo correspondiente a la Copa de Francia. Recién estaría disponible para el juego del 11/1 ante Angers en el Parque de los Príncipes.