Ganes o pierdas, ¡gracias capitán!

Su talento hace que todas las semanas millones de personas renueven esa ilusión que se genera cuando hay una pelota sobre un pedazo de césped, esa sensación infantil de que algo mágico está por ocurrir, esa emoción de jugar a algo y olvidarlo todo.

El fútbol no resuelve ninguno de los problemas terrenales de la vida, pero los hace más livianos. Y Messi hizo que millones de amantes del deporte (o no) vivan momentos de alivio, no mejoró la vida de nadie, pero la hizo un poquito mejor, y ese logro no depende de un resultado.

Este domingo juega Messi y eso alcanza para que todo sea mejor. Así que gracias Messi, ganes o pierdas la final me regalaste los mejores años como hincha del fútbol y ese título lo ganamos todos.

¡Gracias capitán!