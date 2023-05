Gastón Soffritti y Cande Molfese anunciaron el día que cambiará su vida

Hace unos meses, Cande Molfese se encargó de contar que se iba a casar: "Hubo una propuesta... Me siento raro, uno no hace eso todos los días... Estábamos en México. Era el día de su cumpleaños... Ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México y ya no sabía dónde carajo ir a comer".