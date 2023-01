Gatti le bajó el precio a Messi y sostuvo que Dibu Martínez fue el mejor del Mundial

El pasado miércoles se cumplió el primer mes de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 . Para la gran mayoría de los amantes del fútbol se trató de la consolidación de Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos , no solo por haber alzado el trofeo más lindo de todos, sino también por el sobresaliente desempeño individual que tuvo. Sin embargo, todavía hay algunos que siguen queriendo bajarle el precio .

Hugo Orlando Gatti , histórico ex arquero de Boca Juniors, volvió a dar que hablar durante su presencia en el programa español "El Chiringuito". Según el "Loco", Emiliano Martínez fue más importante que la Pulga en la última Copa del Mundo .

Para argumentar su respuesta, Gatti destacó: "Tapó la pelota fundamental y ganó los penales. Estamos diciendo quién es el más importante, campeón. No quién es el mejor. Cuando Argentina estaba en el precipicio, apareció el (Dibu)".

dGGxHD5Ao1HPjZNW.mp4

“Yo voy a que el jugador más decisivo fue el arquero. Importante no fue, durante los partidos no agarró una pelota. Si las que iban al arco eran gol, pero cuando tuvo que aparecer, en los momentos finales, apareció”, añadió el hombre que también defendió los tres palos de River Plate.

A continuación, el campeón del mundo con Boca dejó una de sus frases más polémicas durante su cruce con el periodista Matías Palacios: “¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? Di María. Nadie sabe nada. Es el que desborda, el que juega para Messi”.

“Yo no lo desmerezco a Messi, digo lo que veo. Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, la unión, que jugaron para él, que no jugaban ese 'loco' para salir jugando, pasaban el mediocampo rápido y salieron mentalizados a ganar. Argentina fue local, más que si se hubiese jugado en Argentina", sentenció Gatti.