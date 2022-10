Gena Vignaroli presenta su nuevo disco en Neuquén 

Gena Vignaroli - Cuando Te Vas (Video Oficial).mp4

Genaro Vignaroli comenzó a tocar la guitarra y componer sus primeros temas a los 12 años, cuando casi por casualidad o causalidad se topó por primera vez con una guitarra y nunca más se separó de ella.

“Por la música siempre sentí mucha pasión, es lo que más me gusta hacer. Me levanto todos los días pensando en música, es lo que me atraviesa y me apasiona desde chico”, contó a LMNeuquén el músico de 24 años.

Para Gena la pasión por la música no fue algo que tuvo de herencia, no son músicos sus padres, aunque sí en su hogar siempre sonaron canciones. “Siempre hubo música en casa pero no músicos”, aclaró el joven.

Gena estudió la licenciatura en Composición Musical en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires y luego volvió al Valle para poder mostrar lo aprendido.

Desde hace una década integró diferentes proyectos musicales. La primera banda se llamó Sulky, que compartió con otros músicos de Plottier. Luego, ya en Buenos Aires, editó su primer disco con la banda Onix. También tuvo un dúo acústico con otra música.

“Soy un músico compositor que trato siempre de ser lo más versátil e integrador posible. No trato de discriminar musicalmente hablando, por más que haga rock, o pop creo que toda la música es música y por eso también estudié la carrera que me apasiona donde conocí música barroca, clásica, renacentista, moderna y me enamoré de todas ellas, como también me gusta la cumbia y el trap”, explicó.

Para continuar con sus proyectos Gena espera realizar más presentaciones de su último disco hasta fin de año para luego ponerse de lleno en uno nuevo.

“Otro vuelo” es un disco independiente, que grabó junto a los productores y amigos de Buenos Aires Julián Piterman y Tomás Iglesias.