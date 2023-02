¡Genio! Qué hizo Pol Fernández al cumplir 100 partidos jugando para Boca

Es que finalizado el encuentro, Pol Fernández se acercó a la platea de Boca y se fundió en un abrazo con un hincha de Boca con síndrome de down. El joven fanático del Xeneize se acercó rápidamente a la cancha cuando vio que su ídolo se acercó a buscarlo y no pudo evitar emocionarse al verlo. Además, el ex jugador de Racing y Godoy Cruz de Mendoza le obsequió su camiseta.