GH: Romina le confesó a Nacho que lo dejó ganar en la prueba del líder

Romina perdió la prueba del lider en GH

"Ya te dije. Te juro, estaba re bien en la prueba esa. No estaba ni cansada ni transpirada. No quise porque es zafar de vuelta, Nacho", dijo dejando en claro que quiere ir a placa de nominados. “Yo sentía que tenía para un rato más, pero es como decir 'zafar, zafar, zafar'", afirmó.

"Me ponía a pensar 'zafo de vuelta y voy a estar una semana más yendo y pensando si la gente me banca o no'. Claro que la decisión de Romina se justifica en que la semana pasada que quedó nominada fue Marcos, líder de ese momento, que eligió salvarla.

“No. no. Si me tengo que ir este domingo me voy, pero no voy a estar esquivando la placa ni en pedo. Te juro que eso pensaba", contó para sorpresa de todos sus compañeros de la casa más famosa del país.