Gino Godoy: "El sábado voy a demostrar el nivel del boxeo que tiene Neuquén"

“Estos días estuvimos entrenando en el gimnasio de Huracán donde lo hacía Ringo Bonavena. Estamos muy felices de poder hacerlo porque es terrible cómo se siente la energía aquí, te motivas con solo entrar”, comentó.

En cuanto a la preparación para este combate, Gino dijo: “Estamos muy bien. Llegamos bien entrenados como siempre. Sabemos que tenemos a un gran rival delante, pero confiamos en lo que tenemos en lo que hemos hecho hasta aquí”, afirmó.

En cuanto a sus posibilidades y el hecho de tener que enfrentarse también un jurado local, que muchas veces cuenta convencer recalcó: “Esto es boxeo. Como se vio el fin de semana en la pelea entre Ryan García que estaba arriba en las apuestas y el otro (se refiere a Gervonta Davis) terminó ganando la pelea todo puede pasar.

La pelea puede terminar en el primero o el último round. Pero sabemos que los dos estamos preparados para dar lo mejor. Yo, por mi lado, sé que voy a ganar y voy a trabajar para traer la victoria a Neuquén a mi país” se ilusionó.

“Me siento muy feliz de esta posibilidad –agregó-, algo que soñé desde muy chico: representar a mi país, a mi provincia, a mi ciudad. Con casi veinte años recién a los 35 se me dio esta oportunidad y la quiero aprovechar de la mejor manera. Estoy muy agradecido al equipo que tengo me acompaña mi hermano Horacio me ayuda a entrenar y mi familia que también me apoyan me ponen al cien por ciento en la mentalidad”, destacó.

No prometió nocaut pero si entrega total. “Estamos felices de esta oportunidad que Dios nos dio para seguir creciendo. El sábado nuevamente El Áspero subirá a dar lo mejor que tiene y mostrar el nivel de boxeo que tiene Neuquén. Vamos con toda la energía y la ilusión”, concluyó.