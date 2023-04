Giovani Lo Celso contó qué hizo en la intimidad cuando lo dejaron afuera del Mundial de Qatar 2022

Giovani Lo Celso-Selección Argentina.mp4

“Cuando me enteré de que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, estuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño. Pero bueno, la vida te da y te quita, después me dio el nacimiento de mi hija”, contó sobre en qué se apoyó para salir adelante.

Ahora que retornó a su lugar, no pudo evitar expresar su alegría: "La vida y el fútbol siempre dan revancha, no me quedó otra opción que operarme pero tuve que dar vuelta la página. En lo único que pensaba era en volver a ponerme esta camiseta y hoy estoy agradecido. Es lo más lindo que hay".

“Resignaba todo por jugar el Mundial. Si era por mí iba al Mundial en una pierna. Pero la vida me lo puso así, tenía que operarme, tenía muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón de mi casa y vi que (los jugadores de la Selección) habían salido con una pancarta, me puse a llorar solo. Eternamente agradecido con mis compañeros”, reveló sobre su reacción al ver a la Selección en el Mundial.

Gio Lo Celso-Selección Argentina.jpg

Por último, mencionó sus sensaciones luego de volver a jugar en el amistoso en el cual la Selección se impuso por 7 a 0 a Curazao: “Fue un momento muy emocionante para mí volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas. Volver a disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de una lesión larga. Traté de disfrutarlo al máximo, otra vez con el grupo, con el equipo, con la gente”.

Por lo pronto, el volante deberá continuar demostrando que tiene nivel para formar parte de esta Selección, debido a que Lionel Scaloni mencionó que se terminaron los festejos y que ahora es momento de enfocarse en los próximos objetivos.