Gisela Dulko contó cuál es su estado civil a un año de la separación de Fernando Gago: ¡se le dio!

La traición para Dulko fue doble, porque Verónica Lafitte también era su amiga. Hasta que la ex tenista se enteró de todo y terminó su matrimonio de 10 años con el ex jugador de Boca. Para ella no fue nada fácil. "Me apague un poco pero me volví a encender , porque yo puedo, siempre pude y podré", escribió en su Instagram en noviembre de 2021

Gisela Dulko contó cuál es su estado civil a un año de la separación.jpg Gisela Dilko reveló en una historia de Instagram cuál es su estado civil.

Siguiendo el estilo amoroso de Gago, la relación entre Gisela y el ex Real Madrid había tenido un comienzo desprolijo, con un intermedio en el que él la dejó para vivir un apasionado romance con Mica Vázquez, a quien a su vez engañó con Dulko.

Pero todo quedó en el pasado y la ex tenista reconoció cuál es su situación sentimental a poco más de un año del escándalo. "¿Mi estado civil? Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y, de vez en cuando, beso a la locura", confesó en Instagram.

Mientras espera que el romance vuelva a tocar su corazón, Gisela retornó a uno de sus grandes amores: el tenis competitivo. A mediados de año participó del Torneo de Leyendas de Roland Garros jugando dobles con Gabriela Sabatini. Y en noviembre se dio el gusto de enfrentar a Gaby y Rafael Nadal haciendo pareja con Casper Ruud en una exhibición de tenis en el Arena Parque Roca, el estadio multipropósito de Buenos Aires que fue remodelado para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018,