Glamour en la Patagonia

Mauro Icardi y Wanda Nara viajaron con sus hijos a la Argentina para pasar las fiestas, pero no lo hicieron a Buenos Aires. La pareja, que llegó al país y fue noticia porque arribó con 14 valijas, contrató un jet privado para celebrar una Nochebuena diferente, rodeados del paisaje cordillerano.

No lo hicieron solos, sino que se unieron a Zaira Nara, su pequeña hija Malaika y su novio Jako Von Plessen. De hecho fue el polista quien planeó la estadía en un ambiente rústico y natural, aunque no alejado de sus lujos. Así, las hermanas que fueron mamás este año –primero Zaira dio a luz a Malaika en abril y luego Wanda recibió a Isabella, su quinta hija, en octubre– lograron reunirse con sus respectivas familias.

Días atrás, la ex de Pico Mónaco había adelantado: “Wanda y Mauro van a venir con los chicos para pasar acá la Nochebuena. Estoy desesperada, porque es la primera vez que no viajo para el nacimiento de mis sobrinos (Valentino, de 8 años; Constantino, de 6; Benedicto, de 4; Francesca, de casi 2, e Isabella, de dos meses). Pero elegí quedarme porque estoy con Morfi café, que es un programa diario y no lo podía dejar. Era más fácil que viajemos nosotros porque Mauro tiene pocos días, pero van a venir ellos”. “¡Por fin voy a conocer a Isabella!”, destacó la modelo que cierra un año muy especial.

Tal como sucede a diario, Wanda se encargó de dejar en las redes testimonio de los lujos de su viaje. Compartió fotos de sus hijos en el avión y mostró sus costosas carteras y accesorios campestres de Louis Vuitton junto al equipamiento de snacks y revistas de actualidad con los que acompañó el vuelo.

Después hizo gala de su amor por el delantero del Inter, mostrándose en fotos tituladas “Love” o selladas con corazones. La más despampanante fue la de él sentado en el ala del jet privado junto a ella y posando con sus bolsos de alta gama.

Entorno soñado: En pocas palabras pero con varias fotos, Wanda dio pistas de su fiesta navideña.