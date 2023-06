Gloria Ruiz aseguró que la coparticipación está en la agenda de Figueroa

- ¿Era algo que ya estaba acordado con Figueroa?-

Sí, lo veníamos hablando, charlando, que yo le había manifestado en plena campaña cuando estábamos recorriendo el interior de la provincia. Así que él siempre supo que la persona de mi confianza era Luis Bertolini, porque lo hablamos y porque también se lo había transmitido. Plottier ha sido muy marginado y castigado durante estos últimos años en materia de obra pública y bueno, es algo que tenemos que revertir.

- ¿Con el próximo gobierno de la provincia electo, y si Bertolini se impone en las elecciones municipales, va a haber una sintonía para tratar de solucionar algunas de estas cuestiones?

- Hay un tema que es el de la coparticipación, que lo viene reclamando Plottier desde hace muchísimo tiempo.

- ¿Eso está hablado con Figueroa?

- Sí, lo hemos hablado con Rolo porque, además el perjuicio no es sólo para Plottier. Hay muchas localidades de nuestra provincia que están en igualdad de condiciones para reclamar el tema de la coparticipación. Así que es algo que hay que poner sobre la mesa, trabajar y realmente discutirlo. Se debe lograr revertir esta situación porque el perjuicio, siempre digo yo, y lo entiendo así, no es para el intendente de turno, es para la gente. El perjuicio que ha tenido Plottier en estos últimos años en materia de coparticipación ha hecho que hoy el atraso en materia de obra pública lo podamos ver, más allá de lo que hemos logrado avanzar con gestiones y recursos propios. Porque de la provincia, lamentablemente, no hemos recibido acompañamiento ¿Cuánto más haríamos si realmente Plottier recibiera la coparticipación que se merece, no? Estaríamos mucho mejor, logrando obras importantes para nuestra ciudad.

- Más allá de la confirmación de Julieta Corroza, ¿hay acuerdos para otros nombres que irán a integrar el nuevo gobierno?

- Eso se está analizando. Estamos en esta etapa de transición, paso a paso, día a día, viendo la situación de la provincia y cómo va a quedar el 10 de diciembre, que eso es importante también tenerlo en claro para proyectarnos. Hay que ver cómo vamos a recibirla, con qué déficit e ir viendo números. Creo que no está tanto centrada la mirada en los ministros en este momento, sino en esta transición.

- Desde su lugar de futura presidenta de la Legislatura, ¿se está trabajando también en esta transición?

- A nivel legislativo se está pensando en leyes importantes, una de esas que lo he transmitido y lo sigo manteniendo, es que me preocupa mucho el tema educativo, es algo que realmente hay que trabajar en garantizar la educación para todos los neuquinos y neuquinas, y tratar de ver y de resolver a corto plazo una de las cuestiones que en su momento en campaña, al menos con Leticia Esteves, recibimos un grupo de padres auto convocados muy preocupados por, de alguna manera, por todo lo que hoy por hoy se transmite a los jóvenes. Estamos hablando de lo didáctico, de esto tan importante que es cómo sale el joven una vez que termina la secundaria, con qué nivel de capacitación, con qué nivel para poder resolver o para poder lograr un cargo importante ya sea en una empresa petrolera o en otro lugar de trabajo que hoy por hoy se necesita. Y también seguridad y salud. Son los tres ejes que se repiten como problemáticas que hoy recibimos de todos los vecinos de toda la provincia.

- ¿Tuvo una reunión con Marcos Koopmann?

- He sido muy respetuosa con Marcos, en llamarlo y en pedirle una reunión. Porque así como yo necesito reunirme con él, los empleados de la Legislatura con el gremio me han pedido lo mismo. Yo, por respeto, creo que es conveniente primero reunirme con Marcos. Sé que ha estado con algunas situaciones particulares pero estoy a la espera de que realmente me pueda atender para poder después reunirme con el resto de los actores. Estoy a la espera y es importante que él me reciba porque de alguna manera tenemos que charlar y ver también la transición de acá al 10 de diciembre. Me preocupa cómo va a quedar la Legislatura, qué cosas hay que resolver a corto plazo y también me quiero interiorizarme de todos los empleados y la situación de cada uno. Entonces es importante primero que me reciba poder charlar con él y después también con los legisladores, tanto de nuestra fórmula como los que han acompañado en este “Neuquinizate”, que fue un logro del 16 de abril.

- ¿Qué expectativas tiene como vicegobernadora electa de la provincia de lo que va a ser esta gestión a partir del 10 de diciembre?

- Hay un cambio y una esperanza que votó la gente y creo que en esto realmente tenemos que ser muy serios. A partir del 10 de diciembre se nos presenta un enorme desafío, con cambios en el tema educativo y la salud, dado el problema que hoy tenemos en los hospitales. Yo la semana pasada hice un aporte de parte del municipio de 2 millones para la compra de medicamentos, algo que no puede suceder en una provincia tan rica como es Neuquén. O sea, hay que mostrar cambios y señales que de alguna manera está esperando la gente. Y en seguridad, que es otro de los reclamos permanentes que no solamente tengo yo como intendenta en Plottier, sino que lo veo reflejado en toda la provincia. Son cosas que, de alguna manera, se tendrán que resolver a corto plazo.