Gloria Ruiz: "Es el momento de un cambio histórico para la provincia"

La flamante candidata a vicegobernadora explicó en los estudios de LM Play que no se siente combativa con el MPN, sino que reclama lo que considera que legalmente le corresponde a su ciudad. “No tiene que ver con sectores políticos, sino con lo que es mejor para mi ciudad. La mirada provincial tiene que ser federal y llegar a todos lados. El perjuicio si eso no pasa es para los vecinos y no para los intendentes. En ese sentido, he alzado la voz y lo voy a seguir haciendo”, sostuvo.