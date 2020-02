Â¡Golazo de tijera!: les corta el pelo gratis a los chicos

Y, a medida que continúa su emotivo relato, más claro queda el por qué de la iniciativa ejemplar de este jugador de 19 años que defiende los colores de Atlético Neuquén. Tuvo que remarla solo para ir detrás de su sueño de jugador, tuvo que crecer de golpe siendo un niño y así aprendió a cortar el pelo por necesidad.

"A los 14 años tomé una decisión muy importante a pesar de que nadie de mi familia estaba de acuerdo. Irme a entrenar a Neuquén capital. Y me decidí por Atlético. Las primeras semanas me iba en el colectivo Pehuenche. Luego de un tiempo mi papá ya no me dio más plata y olvidate que le iba a pedir a mi mamá... Entonces mi única salida fue empezar a cortar el pelo", comenta sobre su elección para intentar salir a flote, en el fútboly en la vida.

Viaja aún hoy todos los días desde Centenario a esta capital, en una rutina cansadora y maratónica. Pero nada lo detiene. Y como sabe que no es el único que realiza un esfuerzo similar y tiene ese anhelo de llegar lejos en el más popular de los deportes viniendo desde abajo, se propuso dar el ejemplo y también una mano a los chicos de su pago, a los que su ayuda "les viene al pelo".

En la plaza de su querido barrio, en Vista Hermosa, este zaguero central improvisa todas las semanas una minipeluquería al aire libre, con la ayuda indispensable de la comisaría local "que me presta la electricidad, por eso me ubico enfrente para enchufar los elementos en la zapatilla que llevo", comenta a LM Neuquén. Ayer arrancó a las 18 y a las 21 ya había "emprolijado" a unos 7 niños de la modesta zona.

"Acá $400 no pueden pagar"

Fue el entrenador que tuvo en la infancia el que le dio el último envión, cuando Demian ya estaba decidido a colaborar con los "gurrumines". "Me escribió, como estaba con gestión vecinal y conoce a todos los vecinos, tratan de hacer cosas. Así que se dio todo porque yo justo había ido a la plaza a cortar", revela.

"Ando por todos lados y veo a muchos chicos en situación de calle. Duele. Sueño con poder ser jugador profesional y poder ser un referente para ellos, tratando de conseguir mis metas y a la vez poder ayudar a los chicos del barrio con un par de botines o regarle una pelota o alguna camiseta de fútbol. O cortarles el pelo, como ahora, porque yo no tuve a nadie que me regale ni que me compre todo eso que anhelaba. Y ahora, en este momento, como está todo caro, la gran mayoría de las familias no te pueden pagar un corte de pelo 400 pesos o más porque lo usan para comprar comida o ropa para la escuela, útiles escolares, ya que van a empezar las clases

Entonces, como lo de cortar el pelo está en mis manos, lo más conveniente fue ayudar de esa manera a los chicos de fútbol", explica con la madurez de un adulto.

Y eso que todavía es un adolescente solidario, lleno de esperanzas de que todo cambie en una sociedad donde los valores están distorsionados y prevalece el individualismo.

Los cortes más pedidos

Se sabe que los jugadores de fútbol suelen elegir cortes exóticos, les gusta innovar y tienen un estilo particular. Los pequeños futbolistas, más aún.

Demian confiesa: "Me piden líneas, el famoso rapado a los costados de jugador, también estrellas". "¿Con qué les cortó? Con tijera, máquina, navaja...", culmina el futbolista-peluquero que usa la cabeza y abre su corazón en un país lleno de desigualdades. ¡Un crack solidario!

