Golpe a la ilusión de todo un pueblo: Rincón se baja del Federal Amateur

"Acá tenemos una legislación que no permite el ingreso de personas que no tienen domicilio en la localidad, o sea, no podemos traer los refuerzos, cuerpo técnico y creemos que lo más conveniente es no entrar al torneo nuevamente hasta tanto pase todo esto de la pandemia", manifestó la máxima autoridad del club.

La decisión fue tomada con amargura, especialmente por los hinchas, que esperaban que la determinación sea otra y poder lograr el anhelado ascenso al Fedeal A, que deberá esperar a la próxima temporada para volver a ilusionarse.

Por su parte, el emblema Hetty Rueda señaló a LM Neuquén. "Rincón está bastante complicado, tenemos 20 casos por día. Una persona fallecida, no tenemos terapia intensiva y económicamente el club tampoco está para eso. Pero la razón principal es por la cantidad de casos, no podemos llevar adelante los entrenamientos. Para nosotros es casi imposible, ponemos en riesgo muchas cosas, nuestras familia y toda la cadena que se hace", explicó, dolido pero con sentido común el a la vez concejal del pago.

Cabe recordar que el plazo para confirmar continuidad vence mañana, que Independiente de Neuquén ya avisó que continúa en el certamen y que Alianza de Cutral Co aún no se decidió.