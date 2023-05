Golpeó y encerró a su pareja en su casa, pero quedará libre

Finalmente, el 27 de julio a las 11:40, la dejó retirarse al advertir la presencia de personal policial en las inmediaciones.

A raíz de la denuncia posterior de la mujer, el violento terminó siendo imputado como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad continuada y lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género.

Sin embargo, para dar por finalizado el proceso y teniendo en cuenta que el hombre no cuenta con pasos previos por la Justicia; la fiscalía, la querella y la defensa, acordaron resolver la causa mediante una suspensión de juicio a prueba de dos años.

Esta contempla una serie de pautas de conducta que el acusado deberá cumplir por el plazo establecido. De hacerlo, finalizada la probation, quedará sin antecedentes.

Entre las condiciones se encuentran fijar domicilio y no mudarlo; no cometer nuevos delitos; no abusar del consumo de alcohol y estupefacientes y presentarse ante la Dirección de Población Judicializada cada cuatro meses. Además, se fijó la prohibición de realizar publicaciones sobre la víctima en redes sociales y ejercer actos de violencia, perturbación y/o intimidación directa o por terceras personas contra la víctima.

Tras analizar el acuerdo, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz resolvió avalarlo y conceder la suspensión de juicio a prueba bajo las condiciones planteadas por las partes.