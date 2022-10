González, de ACIPAN: "Con leyes flexibles aparecería trabajo por todas partes"

No obstante el apoyo expresado al plan del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para cambiar planes por trabajo, el presidente de ACIPAN, Daniel González, puso reparos respecto a la eficiencia del flamante programa Puente al Empleo contra la cuestión de fondo, que es la creación de empleo genuino en el sector privado que contenga a los beneficiarios de los planes.

"No es la solución definitiva, nosotros creemos que para mayor generación de empleo es necesaria una adecuación de las normas laborales para que no sean tan duras. Así se generaría mucho más empleo", postuló el líder de la entidad de los empresarios de la capital provincial. Aseguró el empresario que esa visión es unánime entre los asociados a la cámara de la ciudad.

A renglón seguido, el dirigente dio pistas de la reforma laboral que pretende ACIPAN: "No hay que vulnerar los derechos del trabajador, el derecho al salario y a las paritarias. Lo que hace la relación del capital y el trabajo no debe ser modificado en nada, lo que hay que tratar de evitar es la industria del juicio laboral, que es una industria en la que muchos estudios jurídicos se benefician y no el trabajador, por lo general".