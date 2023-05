Grabois advirtió que si gana la oposición, pelearán para que se vayan en helicóptero

Además, volvió a cargar contra el ministro de Economía, Sergio Massa: "Si no hay PASO y el candidato es Massa, o cualquier conservador, yo voy a ir por afuera porque nadie va a militar esa campaña y los compañeros no sé si van a ir a votar".

"El pueblo llano, esos votos, se quedan en la casa, votan a (Javier) Milei o a la izquierda porque no se bancan más a los caretas. Aunque sea, van a elegir a un no careta facho o liberal , que dice desfachatadamente las cosas", agregó.

Con respecto al apoyo de la titular del Senado a Massa, sostuvo: "Cristina apoya a Massa ministro, que apoya a Massa Presidente es un mito. Mitología: Cristina apoya a Juan Grabois y si no que lo desmienta. Yo sé que Cristina me va a votar a mí. No lo va a decir, pero me va a votar a mi. Yo la conozco".