Gracias al GPS de sus llaves, logró recuperar sus cosas robadas

No obstante, el vehículo no presentaba daño alguno a la vista, por lo que las sospechas de la víctima se inclinaron para una modalidad que no tiene descanso en la provincia: el robo mediante uso de inhibidores de alarma.

El hombre realizó la denuncia por el robo en una comisaría detallando el lugar de los hechos y el botín sustraído, pero horas más tarde pudo aportar incluso más información, dado que una llave que llevaba en la mochila robada poseía un chip de seguimiento, que permitió conocer dónde había ido a parar.

Sumado a esto, personal del Departamento Delitos analizó lo registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, que les otorgó una descripción aproximada del autor del robo.

allanamiento robo con inhibidores Policía del Neuquén

Con toda esta evidencia, se solicitó una orden de allanamiento a la Fiscalía de Robos y Hurtos, diligencia que se concretó el lunes en horas del mediodía en un domicilio de calle Chaneton.

En él se encontraron tres notebooks, un juego de llaves, dos cámaras de fotos, sellos médicos, comunicadores utilizados como inhibidores junto a sus respectivos cargadores, maletines, auriculares, entre otros objetos. Mientras que algunos de ellos fueron relacionados al robo investigado, también se ubicaron otros que habrían sido obtenidos en robos previos.

Aunque todo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia para determinar a qué hechos se relaciona cada uno de los secuestros, al parecer no se logró notificar al sospechoso propietario de la vivienda donde se realizó el allanamiento.

Robaba celulares de los autos

El mismo lunes por la tarde, efectivos de Comisaría Primera dieron con un presunto ladrón pasadas las 14, quien se encontraba merodeando por la zona del alto a la busca de elementos de valor en autos estacionados.

Un testigo avisó a la Policía y otorgó una descripción física de la persona a la que había visto in fraganti abriendo al menos un vehículo, y es así que los efectivos iniciaron el operativo de búsqueda.

Luego de unos minutos, policías dieron con el sospechoso en inmediaciones de Diagonal 25 de Mayo e Independencia, pero al percatarse de la presencia policial, el presunto ladrón intentó huir y esto dio inicio a una persecución.

Finalmente, éste fue aprehendido en el pasaje Héroes de Malvinas, instantes después de tirar al suelo un dispositivo utilizado como inhibidor. Mediante el palpado preventivo, los efectivos le encontraron dos celulares en su bolsillo, siendo uno de ellos el robado.

El sospechoso fue trasladado a comisaría y quedó a disposición de la fiscalía de turno.