Gran Hermano: cómo les fue a Julieta y a Daniela en el súper

Y en todas las ediciones de Gran Hermano esto ha traído problemas, ya que no muchos saben qué hay que comprar, y que no, más teniendo en cuenta el limitado tiempo que tienen para hacerlo. Esta situación ha traído todo tipo de situaciones desopilantes, la más recordada tal vez se dio cuando Martín Pepa compro 15 kilos de lechuga.

Luego de que Romina les indicara que tenían que comprar, las jóvenes entraron presurosas, pero también muy preparadas (al punto que hasta se habían puesto guantes para no tocar la carne), sin embargo, rápidamente todo se convirtió en un griterío, en donde las jóvenes terminaron comprando pocas cosas, en comparación con todo lo que le habían pedido.

Lo que si, nadie puede dudar que no la hayan pasado bien, incluso Julieta aseguró que le pareció “súper divertido” hacer de cajera. "¡Nalga no!", "Chocolatada no!", "¡No entiendo nada de la carne!", "¡Churrasco!", fueron algunos de los gritos que llegó a escuchar Romina, quién estaba con la oreja pegada a la pared escuchando lo que decían las jóvenes.

Julieta y Daniela comida 1.jpg

Por supuesto, en las redes todos se burlaron de la situación y los recortes de la escena no tardaron de llenar todos los posteos, inclusive también uno de Alfa, que en la previa había anticipado que todo iba a salir mal.