Gran Hermano: el público salvó a Marcos y Juan duda del voto

El pasado miércoles tuvo lugar la primera nominación en la que Tomás, Agustín, Alfa y Marcos quedaron en placa. Fue Martina quien al haber ganadora la prueba líder no solo logró inmunidad, sino que tuvo la posibilidad de salvar a uno de ellos y eligió a Alfa justificando que le daría una nueva semana para mejorar el trato con las mujeres.

Con esa decisión, el público tuvo que elegir entre Tomás, Agustín y Marcos. Finalmente, este domingo Marcos fue el primero en ser salvado con el 17.96 por ciento. “El público es el supremo el que todo lo ve”, anunció Del Moro antes de comunicar el nombre del participante con menor cantidad de votos de parte del público.

MARCOS es el primer salvado de la noche y SIGUE en la casa de #GranHermano



Rápidamente Tomás más conocido como Holder se acercó a Juan y junto a Martina analizaron la decisión del público. El primero en dudar de los resultados fue Juan, integrante del grupo Los cuatro fantásticos, quien no podía entender cómo habían salvado a Marcos. “No entiendo qué ve la gente de afuera. Si te vas vos (por Holder) no entiendo el juego”, sumó Martina quien tuvo inmunidad la semana pasada, pero este miércoles podrá ser nominada.

Frente a la duda de los participantes, Santiago del Moro tuvo que aclarar que la votación está chequeada por la escribana.

Juan, el taxista, discutió con Marcos

Todo ocurrió cuando se encontraban en medio de una charla en el living de la casa. Cuando Juan se disponía a contar el papelón más grande de su vida, Marcos decidió levantarse a buscar agua a la cocina y comenzó el conflicto. "Estaría bueno que cuando estoy hablando estés acá prestando atención. Te lo digo de onda porque si vos estuvieras acá yo no me iría a servir agua", le dijo Juan a Marcos para increparlo por lo que hizo.

"¿Cuál es tu problema? No entiendo", le respondió Marcos a Juan, pero la discusión tomó mayor fuerza. "Que tenés que tener un poco de personalidad, ser educado. Estuviste sentado y te levantaste cuando empecé a hablar yo", contestó Juan ante la pregunta de Marcos.

"Personalidad no tenés vos que hablás mal de todos por todos lados y no se los decís en la cara. Tenés 42 años y lo podrías demostrar", le contestó Marcos al jugador que fue padre muy joven y que ya es abuelo.

"Perfecto, el domingo te vas", le respondió Juan al salteño que se encuentra nominado junto con Agustín y Tomás.