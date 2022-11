Gran Hermano: espontánea de Coti y nuevos nominados

Pese a que este miércoles se conozcan los nuevos nominados, la placa final no se conocerá hasta el jueves ya que Romina obtuvo la prueba del líder y no solo no podrá ser nominada sino que salvará a uno de sus compañeros de la placa.

Luego Gran Hermano llamó a Thiago en medio de la polémica por el video de “acoso” a Agustín a quien por cierto le dio dos votos y justificó que “es muy egoísta con la comida y no me gusta” y el otro voto se lo dio a Walter.

Así votó Alfa en la tercera gala de nominación

María Laura eligió nominar con dos votos a Agustín porque “él dice que es muy estratega” y en segundo lugar, con un voto, eligió a Alfa y aseguró que “no lo votará nadie” y que al mismo tiempo de ir a placa “no me molestaría que se fuera”.

“Mis primeros dos votos son para Juan que no me pareció su cambio de actitud genuino. Pienso que las personas no cambian tan rápido. Y el segundo voto es para Agustín porque no confió en esa persona”, dijo Julieta en el confesionario.

Cuando llegó el turno de Marcos, el participante eligió a Juan “porque si bien pidió disculpas no sé qué tan sinceras sean” y el otro para Nacho y siguiendo la justificación anterior desconfía del pedido de disculpas de Los Monitos.

Agustín estuvo en el ojo de la tormenta durante toda la semana e incluso quiso saber cómo funcionaba el reglamento de la casa. Desde que consultaron por la espontánea y ya estaba hecha aseguraron que se trataba del joven platense, pero cuando fue al confesionario votó a Mora con dos y a Daniela con uno. "Los motivos son los mismos. Simple estrategia", argumentó.

El voto de Agustin en Gran Hermanno

Luego del conflicto con Alfa, Lucila entró al confesionario y le dio dos votos a Marcos “no tengo afinidad” y un voto para Agustín “porque no coincido en su juego. No me gusta cómo se maneja ni lo que dice”.

La líder de esta semana Romina, la exdiputada K, que manifestó que de estar en placa La Tora (Lucila) la salvaría, le dio dos votos a Agustín porque “hay cosas que no me cierran” y el otro voto a Nacho “pasaron cosas en el medio y no tengo otros compañeros para votar”, argumentó en ambos casos la participante que salvará a uno de la placa este jueves.

“Le voy a dar dos votos a Agustín porque tuvo comentarios despectivos y se cree superior” dijo sobre el primer voto y el otro a Walter (un voto): “No me gustan sus chistes y la convivencia”, cerró Mora en su votación.

Maxi votó a Agustín y sus motivos fueron “solo por estrategia” y el segundo voto a Daniela porque “simplemente no me está gustando su forma de juego”. Luego fue el turno de Juliana, la novia del cordobés, y votó a Daniela y a Juan. "Los dos primeros porque siento que está creando mucho conflicto entre las mujeres y no es la idea. Nos llevamos muy bien y el segundo porque siento que no hizo bien las cosas desde un principio y resta en el grupo", argumentó cada uno de los votos.

Daniela, la sorpresa de esta nominación, eligió a Walter y le dio dos votos por “cuestión de piel” y un voto para Agustín por actitudes de la semana que no le gusta.

Nacho que estuvo en placa la semana pasada quiere zafar en esta oportunidad y eligió a Agustín con dos votos. “Por estrategia siento que van a ir todos por ahí” y un voto a Daniela.

Toda la semana se habló de la espontánea y la hizo Constanza. “Los primeros tres votos son para Lucila porque formaron un nuevo grupo y tuvieron actitudes en mi contra y dos votos para Mora”, explicó la participante.

Coti hizo la espontánea

Alexis, El Conejo, eligió darle dos votos a Daniela y un voto a Mora. El último en nominar fue Juan, el taxista de 42 años, que fue salvado por el público el domingo pasado. "Creo que van a ir algunos votos para ese lado y no me gusta su juego" dijo el participante que le dio su segundo voto a Mora.

Nuevos nominados en Gran Hermano

Placa final para el próximo domingo:

Agustín: 19

Daniela: 7

Mora: 6

Juan: 5

Alfa: 5

¿Quién dejará la casa?