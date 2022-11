Gran Hermano: Juan se mostró arrepentido de su juego en el reality

El participante de 42 años soñó con entrar al reality y fue el cuarto jugador en abandonar la casa más famosa del país con casi el 90 por ciento de los votos negativos del público. “No maté a nadie, me equivoqué adentro de la casa en un juego”, reconoció el taxista que se mostró frustrado por no llegar a las instancias finales.

“Jugué mal evidentemente. Hoy estoy acá por eso. Fui derecho al choque. Me equivoqué y estoy arrepentido”, dijo Juan refiriéndose a su salida de la casa en la cuarta semana de competencia.

En otro momento de la entrevista con Del Moro aseguró que “fui con una idea clara y finalmente no fue clara para nada”. Siguiendo con su descargo a 24 horas de su eliminación, lo único que hizo fue pedir perdón por sus actitudes violentas contra sus exparticipantes.

Aún no está claro si habrá o no repechaje en los próximos meses, pero sobre la posibilidad de regresar a la casa Juan se refirió: "Perdí el sueño de mi vida. Si me decís que puedo entrar ahora cambiaría el 100 por ciento del juego".

El análisis de Juan tras su salida

En un momento del programa, Del Moro anunció que habrá dos comunicados de Gran Hermano, y al mismo tiempo, hizo un repaso de las primeras horas de la casa sin Juan. Nacho se mostró preocupado por lo que puede pasar de acá en adelante y sigue sin entender el por qué se fue su fiel amigo. Al mismo tiempo, tiene temor de quedar nuevamente en placa y ser el próximo eliminado.

En tanto que en una charla que Lucila compartió con Nacho le hizo un claro pedido al último integrante de Los Monitos: “El martes tenés que ganar la prueba (del líder) Nacho”, le remarcó La Tora a su compañero quien cree ser el siguiente en dejar la casa.