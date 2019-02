Granata sabía

“Recién aparecía en las placas ‘está deprimido’ y a mí me importa muy poco lo que le pase a él, me importa lo que le pasa a las víctimas. Si él está deprimido o con ataques de pánico, imaginate cómo puede estar una víctima que supuestamente él habría violado”, lanzó .

Crítica: Una vez más Granata cuestionó que el colectivo de actrices “politice” el reclamo.

“Este tipo de hombres se creen su propia mentira, los acosos los hacen naturalmente. No es que él se va a dar cuenta de que es un acosador, es algo natural en él”, planteó.

Tras remarcar que Darthés debería ponerse a disposición de la Justicia, argumentó: “Si él es tan limpio, no sé por qué se fue a otro país y no se presentó. Cuando uno está limpio, vas y te presentás en la Justicia y te ponés a disposición”. “Fernando Burlando es un gran abogado que, además, maneja muy bien los medios. Dice que Darthés va a ir a prisión. No creo que sea así, para mí es toda una estrategia mediática”, continuó. “¿Ustedes creen que Burlando va a dejar que su cliente vaya a prisión y lo va a decir tan livianamente?”, insistió haciendo alusión al letrado que en las últimas horas manifestó: “Yo le dije a Juan que es posible que quede detenido en una cárcel de Nicaragua”.

