Grave denuncia de una compañera de Marina Calabró: "Me maltrató en América"

Marina Calabro 1.jpg

"Me parece repudiable esta naturalización del maltrato que hizo Marina Calabró. Recordemos que en el maltrato en el ámbito laboral no sólo lo puede ejercer un jefe, sino también tus propios compañeros. A mí me tocó padecer a Marina Calabró y a Marcela Feudale como compañera de Infama porque yo en un momento estuve trabajando con ellas, por suerte poco tiempo. Yo voy a agradecer siempre la oportunidad porque me la dio Santiago y posteriormente Jose Núñez y Gustavo Hoyle, los productores del programa. Pero me tocó padecer a ambas como compañeras”, aseguró.

"Dos veces Marina me pidió perdón por su manera de ser para conmigo. Me pidió disculpas en su momento en sala de maquillaje. Me acuerdo que ella estaba enfurecida porque yo había entrado a Infama y dijo cosas muy concretas cuando me vio. A mí me dijo ‘Dejan entrar a cualquier persona al canal’, ‘Aunque no esté preparada puede participar de un programa’, 'esto es una vergüenza, como puede ser'”, agregó la panelista.

Marina Calabro 2.jpg

“Yo recuerdo que después lo hablé con Gustavo Hoyle y él hizo un pedido para que por favor bajaran un poco los decibeles. Por eso mismo Marina después me terminó llamando por teléfono pidiéndome disculpas que yo le acepté, pero eso no significa que no tenga el derecho de mencionar el episodio que ocurrió cuando lo considere, más aún cuando sigo viendo que la misma persona que tuvo una manera determinada de ser, genera esta especie de naturalización del destrato en el ámbito laboral”, agregó Vanesa Carbone.

“La disculpé, pero escucharla después de tantos años mofarse de lo mala que era... Una cosa es hacer un mea culpa y decir ‘La verdad es que yo era una persona de determinadas características, éramos malas’, y se pide disculpas. Pero lo abordó desde una liviandad, que me quedé azorada. Nunca vi a nadie mofarse y regocijarse de lo mala persona que fue y que ha sido con otros compañeros”, cerró.