Grave: de qué operaron a Víctor Hugo Morales durante más de 4 horas

"Estuve manos de un experto formidable. Quiero pedir permiso para nombrarlo, pero me parece que hizo una labor estupenda", contó antes de aclarar: "Aquí estoy, creo que se me escucha bien. El problema es la falta de un poquito de sensibilidad en los labios, por lo que quizás no hay una vocalización como corresponde".

Hace pocas semanas el conductor también fue muy mencionado por una mala noticia. Es que Víctor Hugo Morales anunció a principio de mes que no seguiría en C5N. Mucho se habló de salida del canal de noticias y hasta se llegó a decir que la emisora tenía una gran deuda con él, por eso para evitar habladurías, el periodista usó sus redes sociales para explicar el porque de su salida.

“Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación, justamente, en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos”, explicó el uruguayo.

“El canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea”, aseguró antes de agregar: “A mi no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo”.

“No es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal”, aseguró antes de cerrar: “Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido 7 años, todos los días, haciendo televisión en este periodo y, por consiguiente, no voy a mostrarme quejoso”.