Gremios: peleas y algunos pendientes en un "durísimo" 2022

“Fue un año durísrimo”, coinciden los gremios de más peso en los distintos rubros de la economía y estatales de la provincia de Neuquén. Hubo un factor común y que fue la inflación, por momentos descontrolada y con la sensación de que los números oficiales no tenían un reflejo en las góndolas del supermercado.

No todas las partiarias cerraron igual, pero todas pretenden alcanzar el 100% de inflación, ya sea con un bono y un adelantamiento de la discusión para el 2023.

Sin tener un espíritu positivo por demás, todos coinciden que la pandemia fue el piso de la magra situación para el mudo del trabajo y que se viene una etapa de reactivación, con contradicciones. Cinco gremios de pesos de Neuquén hablaron con LMNeuquén y dieron su opinión a modo de balance.

Marcelo Rucci (Petroleros): "Las empresas siempre hicieron lobby en contra de los trabajadores"

Fue un año muy duro, porque todas negociaciones con las cámaras petroleras son durísimas, no quieren ceder absolutamente nada. Pero nosotros teníamos argumentos más que suficientes como para recomponer la situación salarial. Hicimos un trabajo a conciencia, logramos un 79% de aumento atado trimestralmente a una cláusula en caso de que se supere a la inflación. La zona Vaca Muerta no convencional fue un gran logro y terminar con los sistemas de contratos on call que lo único que hacía es precarizar el trabajo. Pudimos pasar a 2 mil trabajadores a planta permanente, contratos basura y nunca les saben la seguridad laboral.

Fue un año difícil con resultados positivos. Creo que las inversiones van a llegar, el mundo nos da una oportunidad única, habrá incremento de trabajadores en la actividad, pero serán tiempos difíciles como los últimos 15 años en nuestro país. Con el tema de Ganancias estamos hablando con las empresas y para el nueva paritaria que se cierra en marzo y el primero de abril. Lo vamos a plantear, pero las empresas hacen mucho lobby en contra.

rucci asamblea petroleros añelo

Todo el mundo trabajador está en desacuerdo con este impuesto, que fue un DNU que salió por seis meses y quedo para toda la vida. Es un tema que vamos a plantear a todo el arco de la CGT. En febrero vamos a discutir la paritaria 2023, y se va a mezclar con la campaña.

Carlos Quintriqueo (ATE): "Tenemos que discutir la inflación real, la que se ven en la góndola"

El acuerdo salarial de 2022 sin dudas ha sido el mejor del país, el ajuste por va a rondar el 120% de incremento, con el último mes. Tenemos convencionado a la totalidad de los estatales, que no es una cuestión menor. Estamos muy bien afuera y hacia dentro del gremio. No sólo hemos podido creer en afiliados sino en patrimonio, en Junín de los andes Andes tenemos una sede propia, también en Piedra del Águila, en Andacollo y en Centenario. Tenemos un crecimiento mensual promedio de 260 personas y superamos los 25 mil afiliados. Este año rondaremos los 26 mil afiliados en ATE, lo que marca nuestra fortaleza.

Tenemos que abocarnos más a los municipios pese a que tenemos representación en todos, es una de las apuestas para el 2023. Hay en algunos que hemos podidos intervenir mejor y no hay una disparidad en la provincia como en otros. Con los salarios, creo que la inflación nos pega a todos por igual. Presenté una nota al ministro Pons (Guillermo, ministro de Economía) en estos días para apertura salarial y la proyección es del 60% y hay que discutir tempranamente, algún bono y la continuidad del aumento.

quintriqueo asamblea ate legislatura.jpg

Hay necesidad de un bono para compensar la inflación, porque no se discute la inflación real, la de la góndola y de los alimentos, que es muy superior al índice de actualización de salarios. Necesitamos un ajuste salarial que nos permita discutir la inflación real.

Marcelo Gugliardo (ATEN): "El IPC de Vaca Muerta impacta en los salarios, es un oportunidad para tratarlo"

Los años de la pandemia fueron años de retroceso, desde lo salarial, las pérdidas de puestos de trabajo se agravó cuestión de infraestructura educativa. No encuentro palabras, pero a clase trabajadora y la comunidad en general fue de retroceso. Este año es el inicio de la recuperación. Recuperamos los puestos de trabajo y estabilidad de miles de compañeros y compañeras. Estamos más cerca de llegar al poder adquisitivo que teníamos en pre pandemia, pero todavía falta.

En abril, 2000 docentes pagaban Ganancias, con los haberes de octubre eran casi 10 mil y gracias a la ley que salió, que beneficia además a otros estatales, no va a quedar nadie que pague este impuesto. Va a ser un impacto significativo, no sólo al bolsillo sino al consumo. Lo que destacamos son las mesas territoriales de infraestructura pudimos plantearles a los funcionarios de mayor responsabilidad la problemática en cada uno de los lugares. Es un tema que preocupa a la sociedad en su conjunto, no sólo tiene que estar en la agenda sino como prioridad para que las escuelas sean espacios seguros. Esto será parte del proceso electoral que se avecina porque hay funcionarios que están siendo juzgados por la muerte de la compañera de Aguada San Roque.

Asamblea ATEN Chos Malal

Con lo salarial, Neuquén es una de las provincias con mayor inflación de la Argentina, motivado por Vaca Muerta. Si no se atienden determinados índices, vamos a tener problemas serios y es una gran oportunidad para tratarlos.

Juan Carlos Levi (UOCRA): "Recatamos los oficios y el valor de la mujer en las obras"

Tenemos paritarias, la última nos fue bien, con los convenios de obras civiles y de obras públicas. Se está hablando de que el año que viene habrá un aumento del 60%. En el convenio con obras civiles logramos un 105% este año. Los sueldos nuestros son elevados en este contexto y estamos satisfechos. Un ayudante de albañil está 160 mil pesos quincenales, casi 320 mil pesos por mes. Para un sueldo está muy bien, más allá de lo que puedas hacer y la inflación. Vemos buenos logros, con el secretario general Gerardo Martínez se ha discutido a rajatabla el tema salarial.

Todo lo que nosotros tenemos es en blanco con el convenio 76/75, tenemso algunos problemas en Neuqén capital, pero en los rubros que no son yacimientos, pero nos consolidamos. Con la pandemia muchos quedaron con secuelas de enfermedades y fue imposible reinsertarlos al trabajo. También le estamos dando mucha inclusión a la mujer adentro del yacimiento, cursos de electricista, instrumentista y más. No que sea de palabra.

Protesta-de-la-Uocra-Vaca-Muerta-página-9.jpg

Tenemos más de 500 mujeres trabajando en yacimientos, maestranza, choferes, amoladoras, porque la responsabilidad que ha tenido la mujer que en el yacimiento es muy buena. La mujer es más prudente y sensata. Ninguna persona de Añelo va a capacitarse a Neuquén por los tiempo, estamos tratando con YPF, con Pablo González, empezar a preparar gente en obras, que haya oficios como antes”.

Ramón Fernández (Comercio): "Tuvimos una reactivación de la mano del turismo, pero todavía falta"

La verdad es que el año pospandemia terminó de manera satisfactoria aspectos, en lo institucional, también en la cuestión de la generación de puestos de trabajo en la actividad. Todavía no podemos cerrar la paritaria 2022, tremendamente relacionada con el bono compensador que se dio y las cámaras nacionales han puesto en grito en el cielo. Fueron 59,5% con el adelantamiento y el 41% para piso para la discusión interanual 2022-2023 que termina en marzo. Lo que hay que decir es que venimos en crisis desde la era de Mauricio Macri, cuando se cerraron 90 mil comercios en todo el país y después vino la pandemia.

SFP Colo Ramon Fernandez CEC centro de empleados de comercio (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

En plena pandemia prácticamente no tuvimos actividad, fue parejo y este año de pospandemia terminamos con casi más 1000 puestos de trabajo más en la provincia de Neuquén. Eso de alguna manera nos da un respiro y tiene que ver con que hay sectores que se han reactivado, como la construcción, el turismo y la apertura de locales comerciales.

A pesar del tema inflacionario se sigue volcando todo al consumo en Neuquén algo que nos beneficia, tal vez no tan masivamente, pero en forma permanente. Hubo un buen desarrollo en localidades donde están las bases petroleras como en Añelo y San Patricio del Chañar. Pero tiene que haber políticas mucho más fuertes y claras desde Nación para el sector del comercio, sea el gobierno que esté de turno.