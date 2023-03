Gripe aviar: investigan muerte de animales en la meseta neuquina

"A las once de la noche empezamos a encontrar a los gansos muertos en el camino. Seguimos recorriendo, encontramos a los patos y patitos muertos, y los patos, patitos; y así también nos está pasando en este momento. Como se puede ver, siguen muriendo pollos y gallinas ", expresó la vecina de Colonia Rural, Claudia Riquelme, en medio del llanto.

La mujer visibilizó su situación porque teme que otras personas que viven de la cría de animales pasen por lo mismo. "No sé cuántas gallinas estarán quedando vivas porque tuve que dejarlas encerrarlas. Creo que cinco y no sé hasta cuándo", agregó, en declaraciones a Canal 7 Neuquén . Estima que la pérdida total de animales ronda los 40 ejemplares, entre gansos, gallinas y patos.

Este viernes muy temprano comenzó a llamar desesperada a distintos números de teléfono para que las autoridades tomen cartas en el asunto y la ayuden. Finalmente, personal del Senasa tomó conocimiento de la situación y tomó algunas muestras para resolver el misterio: cuál es la razón por la que se están muriendo. Hasta el momento, no se conocen otros casos parecidos en Colonia Nueva Esperanza, mucho menos de tal magnitud.

Aves muertas Colonia Esperanza 02.PNG

La vecina comentó que poco antes de que comenzaran a morir, había llenado las piletas de agua para los gansos y patos. "Es agua que viene del lago Mari Menuco, la que usamos todos para riego", aclaró. Por tal motivo, no se explica qué pudo haber causado la muerte repentina de tantos animales. "No se cómo explicarlo, ni yo lo entiendo. Nos duele porque es una pérdida grande para nosotros", expresó muy angustiada.

La autoridad sanitaria recomendó que entierre todas las aves en una fosa, como también encierre y a las gallinas que todavía le quedan con vida. "No se si a otros vecinos les pasa, pero con todo lo que está sucediendo no me gustaría que le pase a otra familia y pierda todos sus animales", concluyó.

También investigan en Plaza Huincul

Se supo también sobre el hallazgo de un ave de corral muerta en la zona del barrio Norte de Plaza Huincul, donde intervino personal municipal para retirar el ejemplar.

"Desde la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Plaza Huincul se informa que ante el llamado de vecinos de Barrio Norte, propietarios de animales de granja, se procedió de manera preventiva al retiro de un ave de corral sin vida", informaron a través de un comunicado.

Ni bien fueron notificados, se acercaron hasta el lugar y retiraron el animal para enviarlo a Senasa, con el fin de investigar la causa de su deceso. "Los demás animales fueron aislados de forma preventiva y se espera por los resultados", se indicó.

Plaza Huncul comunicado ave muerta 01.PNG

Recomendaciones

En diálogo con LU5, el infectólogo Jorge Calderón explicó que la gripe aviar H5N1 es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves silvestres o de corral que incluye aquellas aves de producción como las gallinas ponedoras y las domiciliarias como las gallinas, pollos, patos y gansos.

Si bien la transmisión a humanos es considerada baja, las personas pueden adquirir la enfermedad principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.

El especialista señaló que la transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos.

Por eso insistió en evitar la manipulación de las aves. “Una precaución que debe tener la población es que si encontramos un ave muerta en el patio de nuestra casa tenemos que tomar la precaución de no manipularla sino colocarla en una bolsa de residuos y eliminarla rápidamente. El lavado de manos en caso de manipulación debe ser rápido ya que los virus pueden quedar en nuestras manos”, resaltó.

El hallazgo de Colonia Rural se inscribe en un contexto de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.