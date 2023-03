Gripe aviar: investigan tres casos sospechosos en distintos puntos de la provincia

aves muertas 02 Claudio Espinoza

La vecina vive con su esposo y sus dos pequeños hijos. Crían animales desde 2016 y nunca le había pasado que se le mueran tantos animales. "Es algo de no creer, todavía no entiendo qué pasó. No sé cómo reaccionar ni sé qué hacer", expresó la mujer. Se encuentra a la expectativa de los resultados de la muestra que tomaron los técnicos del Senasa cuando la visitaron este viernes por la mañana, con todas las medidas de rigor. "Me dijeron que no me acerque a las aves ni las toque", agregó.

Además de gallinas y pollos, tenía gansos y patos. "No sabemos si es el agua que usamos para el riego, que viene del lago Mari Menuco o es otra cosa. Pero nos da miedo, porque hay familias que la consumen", cerró la vecina neuquina.

Cuáles son las recomendaciones del Senasa

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves domésticas (principalmente gallinas, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres.

• No se transmite a los humanos por consumo de carne o huevos.

• Solo se transmite por contacto directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus a través de sus secreciones o excreciones.

Para prevenirla, el Senasa lanzó las siguientes recomendaciones:

• Si estuvo en contacto con aves, en Argentina u otros países, no visitar granjas avícolas hasta que hayan transcurrido al menos 72 horas.

• No tocar aves muertas o con signos nerviosos. En caso de encontrar algún ave en estas situaciones, evitar el contacto directo

Ante la sospecha, es importante que la gente consulte al organismo nacional a través de sus canales disponibles. Esto es, la oficina local del Senasa, la app “Notificaciones Senasa", o bien, en el correo notificaciones@senasa.gob.ar (apartado “Avisá al Senasa”). También se proporcionó una línea telefónica al Whatsapp: 11-5700-5704.