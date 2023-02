Gripe aviar: realizan rastrillajes en Laguna Blanca por posibles aves muertas o con síntomas

El veterinario aseguró que en los rastrillajes realizados desde el miércoles no se encontraron otras aves muertas. "Esto no quita la posibilidad de que puedan llegar a aparecer en algún otro lugar porque el virus al ser transmitido por aves migratorias tranquilamente puede aparecer un foco en otras zonas o aves con sintomatología tanto dentro del parque o en cualquier otro lugar, sea en Neuquén o en Río Negro. Donde haya estado un ave con sintomatología o que sea reservorio del virus y que no haya muerto, tranquilamente puede continuar su destino migratorio hacia otro lugar y de esta manera desparramarlo”.

parque laguna blanca.JPG

En cuanto a las sintomatologías que pueden notarse en las aves, describió "signos nerviosos, edemas en los ojos, cianosis en la cresta o barbilla, y cualquier indicación con sintomatología respiratoria, neurológica o digestiva". Además de recomendar evitar tocar o manipular aves muertas o con alguna sintomatología, Bianchetti pidió que ante cualquier duda contactarse con Senasa. "Recomendamos que ante el hallazgo de algún ave muerta o con sintomatología o sospecha que no tomen contacto con la misma, no la manipulen y den aviso directamente a nosotros que somos los profesionales que sabemos como tomar las muestras", resaltó.

Ante la detección de 11 casos de gripe aviar en Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria impuso medidas para evitar la propagación de este virus en la población. De esta manera, el Senasa prohibió en todo el territorio nacional la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración y movimiento de aves domésticas, ornamentales y silvestres con cualquier motivo y finalidad.

Bianchetti comentó a LMN que es una enfermedad que nunca se había registrado en el país. “Los primeros focos dentro de lo que es el continente comenzaron en enero del año pasado en Estados Unidos y Canadá. En los períodos estivales las distintas aves migratorias van en busca de comida, temperatura, reproducción y lugares de confort, van viajando y transmitiendo el virus porque las aves silvestres actúan como vectores y reservorios de la enfermedad. Entonces al tomar contacto con distintos cursos de agua en los lugares donde van parando o tomando contacto directo con otras aves del lugar, es ahí donde se realiza el contacto del virus”, explicó.

Aclaró que la influenza aviar no se transmite a las personas por consumo de carne y huevo, "solo al tener contacto directo con el animal".