Griselda Siciliani: "Magui está re fuerte"

En cuanto a su relación con su ex, dijo que es “fluida” por la hija que tienen en común, Margarita.

Directa y con onda: “A mí me gusta ella. Baila re bien y me parece que está re fuerte”, dijo la actriz.

Candidatos

Siciliani también reveló que si bien le han llegado propuestas, por ahora sigue soltera. “Algunos me llamaron la atención. Políticos no me gustan, pero hay de todo. Estuve en pareja diez años y no sabía que era así”, reveló. “Con respecto a los rumores con Esteban Lamothe, no le echo toda la culpa a la prensa porque hay gente en los trabajos que dice cosas que no son. Una persona le dijo a mi hermana que estábamos juntos. Entiendo que da ilusión ver en pareja a los protagonistas, pero Esteban es mi amigo y me dio bronca”, contó y aseguró que, en general, lo que digan sobre ella no le preocupa. “No me importa lo que piensen, ahora de ahí a que sea cierto... Salvo que digan que estoy saliendo con el Mago sin Dientes, no me importa nada”.

Apareció

Días atrás los medios indicaron que Bravi se había operado la nariz, tal como lo hizo Siciliani antes de oficializar su romance con Suar. En diálogo con Ciudad.com, Magui explicó: “Me dificultaba respirar y es un tema que tendría que haber resuelto desde la época en que volaba (era azafata), y nunca lo hice por falta de tiempo y porque me daba miedo. Hay un tema estético, se ve, no quería hacerlo y al final tomé la decisión”.