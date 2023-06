Gritos, corridas y palazos: qué pasó en un súper chino de Fernández Oro

"Fueron varios minutos. La acusada le gritaba 'soltame y hablamos', 'quién sos vos para pegarme', 'no te robé nada', 'llamá a la Policía pero no me levantes la mano', 'no te metas conmigo', 'vienen de China porque allá no los quieren y acá no pagan impuestos'. Y la china insistía furiosa y la sostenía firme, hasta que la otra zafó y hubo un fuerte cruce, volaron cosas", agregó el informante.

"Algunos clientes trataban de calmar los ánimos al grito de 'bueeeno, bastaaa, aflojen... Y hubo silbidos también hasta que llegaron los policías e indagaron a las dos partes", redondeó.

image.png

A propósito, desde la Comisaría 26 informaron a LM Cipolletti que "del supermercado llamaron porque habían visto a un par con intenciones de guardarse mercadería, no pasó a mayores, ellos mismos se encargaron de expulsarlos".

A la vez el comisario celebró que el viernes "recuperamos dos móviles" para aumentar los controles en la ciudad. Aunque nadie marchó preso, fue un superescándalo...