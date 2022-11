Guagliardo y las clases: "Con el IPC solo, hoy no alcanza"

El secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo, se refirió al inicio de clases 2023 y pidió una mesa de diálogo antes de fin de año, para discutir una nueva paritaria de cara al arranque del ciclo lectivo próximo. El sindicalista dijo que “con el IPC sólo no alcanza para ganarle a la inflación”.

Desde el gobierno provincial dejaron trascender que las clases comenzarán el 1° de marzo y el decreto podría estar confeccionado en las próximas horas, según informó el sindicalista docente, que dijo haberse enterado de la fecha sólo por los medios de comunicación.

Guagliardo sostuvo que el gremio quiere sentarse con el gobierno a definir la política salarial del 2023, más allá de la cláusula de actualización trimestral de sueldos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Clases-con-paro-de-Aten.jpg Todo indica que si no hay conflictos las clases empezarán el 1° de marzo. Pero ATEN quieren recuperar salario perdido. Agustín Martínez

“Esperamos que podamos sentarnos nuevamente y rediscutir el acuerdo salarial para el año que viene; ojalá podamos reunirnos antes de fin de año. Yo no creo que modificar el IPC no está en la cabeza de nadie, pero hay que sentarse y discutirlo porque quizá no alcance solo con el IPC. En un tiempo con tanta inflación el acuerdo termina siendo muy por detrás”, sentenció Guagliardo.

Puso como ejemplo que en febrero de 2023 se cobrará la última actualización paritaria, con el IPC trimestral de 2023, y que cada mes los aumentos de precios en las góndolas y la suba de productos de la canasta básica, hacen tambalear el acuerdo.

“Aspiramos que el estimativo en materia de número dependa del proceso inflacionario. Tenemos que discutir cómo recuperamos los salarios. Hubo un año de congelamiento salarial por la pandemia y en esa definición estamos trabajando”, indicó.

El sindicalista reconoció que en 2022, con el aumento inicial del 20% salarial más la implementación del IPC trimestral actualizado, los salarios recuperaron la pérdida que padecieron en la pandemia. Pero sostuvo que sólo con eso no alcanza.

“Sería bueno resolver de manera oportuna un tema tan delicado como es el salario, las condiciones de trabajo y la infraestructura educativa, para iniciar el ciclo como nosotros queremos”, acotó e insistió en que “el IPC hoy no resuelve del todo y hay que pensar en una recuperación del salario, que tenga poder de compra”.