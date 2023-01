Guardavidas de los predios petroleros iniciaron un paro porque les pagaron menos

Ariel Tarifeño, referente del sindicato, explicó que los guardavidas no deben tener un contrato con un monto fijo sino que están sujetos a un convenio colectivo, que establece ciertos derechos para los trabajadores. "Antes les pagaban a través de Recursos Humanos del sindicato pero ahora el servicio se tercerizó", aclaró.

La empresa a cargo de pagar los salarios es Cazadores de Talentos, una firma con sede central en Córdoba que, según Tarifeño, es una firma fantasma que no les da respuestas por los incumplimientos. "Nosotros no habíamos hecho ninguna medida gremial, ellos se acercaron personalmente a hablar para tener una buena relación y les dijeron que iban a evaluar el reclamo en Córdoba, pero no les dieron ninguna respuesta", dijo Tarifeño.

Así, el Sindicato decidió intervenir ante la Subsecretaría de Trabajo para exigir el pago correcto de los salarios. Entre otros puntos, notaron que no les habían pagado por los feriados trabajados en diciembre, y que les habían dado un sólo franco por semana en lugar de un franco y medio, como estipula el convenio. "No les pagaron el 100 de ese medio franco trabajado y tampoco les liquidaron en el aguinaldo el proporcional por título y presentismo", señaló.

Más allá de los reclamos puntuales, aclaró que el hecho que sembró preocupación en el Sindicato fue la decisión del gremio de prohibir la entrada a uno de los guardavidas que había iniciado las quejas por la mala liquidación. "Yo lo acompañé y corroboré que no lo dejaban ingresar a trabajar sin darle ninguna explicación", afirmó.

Así, el Sindicato de Guardavidas denunció el hecho ante la Subsecretaría de Trabajo y anunció que iniciaron una asamblea permanente con retención de tareas y paros sorpresivos. "Queda en la decisión de los guardavidas, pero desde el Sindicato vamos a respaldar las medidas que tomen", indicó.