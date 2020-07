Guido Süller se sacó: "¡Pagá Suar!"

“¡Pagá Suar! ¡Polka! Más de 25 años juntándola en pala, y por unos meses de recesión decís que no podes pagar el mes de julio. 350 familias tienen que seguir comiendo...”, escribió el hermano de Silvia y rápidamente varios usuarios de la red del pajarito salieron a apoyar su mensaje.

Picante y reflexivo

Tras ver la reacción de sus seguidores (recibió más de 10 mil ‘Me gusta’), Süller arremetió otra vez contra Suar. “Qué necesitados estamos de gente que sea sincera, que diga lo que siente, sin hipocresías, sin chupar medias, sin miedo a decir la verdad. Vivimos en un mundo rodeado de mentiras. Saquémonos las caretas”, expresó Guido

Suar brindó el jueves una entrevista en Ya somos grandes, ciclo conducido por Diego Leuco, donde se refirió a la complicada situación por la que atraviesa la productora.

“Mi situación es parecida a la de muchas empresas en la Argentina que están cerradas. En honor a la verdad, es algo que vengo arrastrando hace cuatro o cinco años, no es de ahora. Mentiría si dijera que en la pandemia se terminó Polka. La pandemia termina de darme la estocada final”, dijo Suar, quien concluyó: “Tengo un desafío de ver cómo me reinvento. Yo quiero pelear, a mí internamente lo que más me dolería sería quebrar”.