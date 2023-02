Guillermo Pérez Roldán reveló a qué edad su papá le pegó por primera vez

Guillermo Pérez Roldán.mp4

"A los chicos y a todos en general porque todos pueden ser víctimas de malos tratos, les recomiendo que tengan cuidado. Yo estoy súper contento porque por lo menos la Justicia está haciendo su trabajo con algo que pasó y que desgraciadamente va a seguir pasando", comentó sobre la denuncia que le hizo a su padre por lesiones graves, administración infiel, privación de la libertad, abusos y reducción a la servidumbre.

Con dolor, confesó que esto es algo que ocurre y por eso quiere sentar precedente: "Creo que hace tres o cuatro meses atrás se hizo viral un padre que le pegaba a sus chicas en las canchas de tenis. Yo en su momento dije que eso iba a seguir pasando, que yo no iba a poder hacer demasiado más que contar mi historia y que la gente sea consciente de que estás cosas absolutamente pasan".

“Lo que me queda aparte de todo eso es que hubo, yo no lo podía decir en ese minuto porque era parte ilegal, hubo más de lo que me pasó a mí. Hubo otras cosas más graves porque lo que me pasó a mí fue gravísimo, los golpes duelen en el momento y pasan; el robo del dinero no es algo con lo que uno cuenta, uno pretende ser fuerte”, confesó Pérez Roldán sobre el accionar de sus padres.

Ante la charla que estaba teniendo con Luis Ventura en Invasores de la TV, el conductor se animó a ahondar en el tema y consultar cuándo iniciaron los problemas: “¿Cuándo empiezan los golpes, Guillermo, cuándo te empiezan a pegar?”.

“Desde que tengo uso de la memoria, entre las primeras cosas que tengo en la memoria están los recuerdos de los golpes. Tenía 5 y 6 años. Me pegaban con látigos, no eran golpecitos, pero más allá de eso te coartan una manera de pensar con claridad”, reveló sobre lo que terminó por perjudicarlo en su carrera profesional.