Gustavo Ripke, el hombre que fue campeón del Mundo "por un rato" en México 86

Su amor incondicional por la Selección Argentina lo llevó a estar presente en las tribunas del Estadio Azteca el 29 de junio de 1986, día en el que la Albiceleste derrotó por 3-2 a Alemania Federal con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga y se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia.

"Yo tuve una fractura de tibia y peroné, la cual me impidió seguir jugando al fútbol. Consideré esa lesión como la mayor frustración de mi vida, pero haber dado la vuelta llevando la Copa del Mundo junto al más grande, me compensó. La vida y el fútbol no me deben nada", confesó el propio Gustavo Ripke en una nota para el blog Fabio.com.ar/3545.

¿Pero como hizo Ripke para alzar la copa junto a Maradona y compañía? "Como recordarán el resultado del partido fue muy cambiante. Cuando hizo el gol Burruchaga, pensé en saltar al campo de juego y hacerme pasar por un jugador, porque tenía puesta la camiseta, el pantalón y las medias de la Selección, pero logré controlarme. Eso sí, cuando Arpi (árbitro) hizo sonar el silbato, atravesé las plateas, salté un foso de tres metros de ancho y comencé a correr. Incluso salté unos pupitres de periodistas que estaban detrás del arco de Pumpido, para abrazar al Diego", explicó el "futbolista número 23" de aquella epopeya.

"Mi sueño se cumplió cuando pude llevar la Copa en forma conjunta con Maradona, él con su mano izquierda y yo con mi derecha (escribo esto y aún hoy se me pone la piel de “ave” ja!). Además les comento que, para todos los demás, era yo un jugador de la Selección Argentina. Fue así como conseguí llegar hasta los vestuarios y en ese momento hubiera pagado cualquier dinero para obtener un foto, pero todavía no habían permitido el ingreso de los periodistas o fotógrafos. Así fue que tuve la oportunidad de abrazar, propiamente dentro del vestuario, uno por uno a los jugadores que, segundos antes, habían logrado ser los mejores del Mundo", continuó Ripke.

Finalmente, Gustavo tuvo que abandonar el vestuario argentino y retornar a las gradas, donde lo esperaba el grupo de amigos con el que había concurrido al Azteca: "Mi regreso al campo de juego también fue memorable (ya que no daba para bañarme en los vestuarios..ja! ). Ni bien pisé el césped, todos me venían a abrazar y sacarse fotos conmigo… La mayoría me preguntaba: '¿Vos quién sos ?'… y yo les respondía: '¡Eeeehh! ¿Cómo? ¿no me conoces?' Y los dejaba con la duda".

ripke.jpg Gustavo Ripke dando la vuelta junto Diego Armando Maradona y Pedro Pasculli tras la consagración en México 86.

"Después inicié una breve corrida para llegarme hasta las plateas donde habían quedado mis amigos y vi que se había organizado, detrás de mí, una vuelta olímpica. No quieran saber las caras que pusieron mis ‘seguidores’ cuando me puse frente al sector de las plateas y volví a saltar el foso de tres metros", concluyó.

El privilegio de tocar la Copa del Mundo es únicamente para los campeones, Jefes de Estado y miembros dirigentes de la FIFA, por lo que Gustavo Ripke pudo haber terminado preso en caso de que alguna autoridad advirtiera su presencia. Sin embargo, nada de esto le importó al ex jugador de Colón de Santa Fe, quien será recordad por siempre como el hombre que fue "campeón del mundo en México 86 por cinco minutos" y quedó inmortalizado en una de las fotos más icónicas de la historia del fútbol.