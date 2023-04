Gutiérrez-Figueroa, transición ordenada, pero con números en rojo

tuit gonzalez

El resultado de la elección del 16 de abril también hizo efecto y generó distintas situaciones en otros ámbitos de la provincia de Neuquén. No es para menos, lo que muchos intuían iba a suceder finalmente no aconteció. El mazo de cartas y la banca cambio de manos, con el consecuente reacomodamiento en el ámbito de la gran mesa de juego y también de los curiosos que secundan a los jugadores, tratando de hacerse de algunas de las migajas que en el descuido dejan caer, cada tanto, ganadores y perdedores.

La transición y la herencia maldita

El almanaque indica que será una transición de 7 meses y algunos días más. Los protagonistas desdramatizan cualquier situación que permita entorpecer el ordenamiento del gobierno saliente y el arranque “vigoroso” de la administración entrante. Pero hay escenarios que están atados a la grave situación económica nacional que preocupan tanto a los que se van como a los que entran.

Los salientes porque tienen un gasto corriente elevado que la volatilidad inflacionaria no le permite frenar, ni ordenar. Los entrantes porque haciendo cuentas entienden que diciembre será largo y sin “cash”, en el Tesoro provincial la situación será por demás difícil.

Por eso es que tanto Ousset, como el equipo de profesionales del área de Economía de Rolando Figueroa, pretenden tener una foto muy nítida sobre la situación financiera de la provincia. Deuda en dólares, toma de créditos en pesos, vencimientos y compromisos a futuro; están marcados en rojo en el dossier que Figueroa llevó consigo para analizar durante sus días de descanso.

ISSN Instituto de Seguridad Social de Neuquen (1).jpg Claudio Espinoza

El pasivo de la caja previsional provincial durante los primeros tres meses del año alcanzó los 8.500 millones de pesos. Se estima que, para diciembre, de no mediar auxilios extraordinarios de parte del Ejecutivo, el déficit anual llegaría a los 36 mil millones de pesos. El ISSN es una granada en la mano del actual gobernador y será traspasada al mandatario electo, a punto de detonar. Aunque no lo asuman en público, es una de las principales preocupaciones que ronda las oficinas de los “delegados” encargados de traccionar la transición.

Masa salarial y el IPC

Otro de los temas que saltarán durante las próximas reuniones será el del incremento de la masa salarial provincial. Atados a una actualización trimestral de acuerdo a la variación del Índice Precio Consumidor, los números hablan por sí solos. En marzo pasado la masa salarial orilló los 35 mil millones de pesos y se estima que en abril alcanzará los 40 mil millones. Distintos analistas estimaron, que de acuerdo a las proyecciones que se hacen con el acumulado anual del IPC, la masa salarial en diciembre alcanzaría los $70 mil millones.

La herencia que recibirá Figueroa será pesada y según se estima con escasa liquidez en las arcas provinciales. Allí radica la preocupación de los cuadros técnicos “gardelistas”. Necesitan la seguridad de tener en caja para diciembre los “morlacos” suficientes para hacer frente al pago de los aguinaldos de diciembre, unos 35 mil millones de pesos, y los sueldos del mes de diciembre, que se abonan en enero, cuya cifra rondaría los 70 mil millones de pesos.

Ministerio de Economía de Neuquén

Vale decir que Gutiérrez le estará entregando la llave de ingreso de Casa de Gobierno a Figueroa con una factura por pagar que rondará los 105 mil millones de pesos.

Como se verá, en la provincia de Vaca Muerta no todo lo que brilla es oro.

La corte neuquina en rojo

Pero si de complicaciones se trata, en el Poder Judicial, las cosas para fin de año no van a ser tan distintas a las planteadas anteriormente con respecto al Ejecutivo provincial.

Con la actualización de salarios también atada a la evolución del IPC, el Tribunal Superior de Justicia ya comienza a “transpirar la gota gorda”. Con la incertidumbre que les genera la relación futura con el electo gobernador, los integrantes de la corte neuquina hacen números y entienden que, sin un auxilio extra del ejecutivo provincial, será muy difícil llegar a fin de año.

Con un presupuesto general aprobado en diciembre de 40 mil millones de pesos y de acuerdo a las actualizaciones salariales trimestrales, se estima que el grueso de lo presupuestado será consumido por la masa salarial de los empleados y funcionarios judiciales. En enero la masa salarial promedio fue de $3 mil millones, se estima que para diciembre la actualización de ingresos llevara al total de lo destinado a salarios a los $6 mil millones.

SFP TSJ (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

El TSJ asume que los salarios se llevarán la totalidad del presupuesto general y que para poder continuar funcionando deberán contar con un auxilio extra del Ejecutivo. Este es otro de los temas que son parte prioritaria en la transición de mando que se inauguró hace una semana.

El regreso del Lord Mayor

Esta semana el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, retomará sus funciones luego de su semana de trabajo en Denver, Estados Unidos. Asistió a dicha ciudad invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, junto a otros 40 alcaldes de capitales de distintos países de América y el Caribe.

Desde el gobierno de la ciudad destacaron la participación del “lord mayor” capitalino en las deliberaciones del BID y en la posterior Cumbre de las Américas. Allí, se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con quien abordaron temas de interés general y la potencialidad de Neuquén capital para captar inversiones norteamericanas.

Mariano Gaido - Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken

Gaido participó de la reunión junto a otros cuatro alcaldes de localidades que participaron de la Cumbre que se desarrolló en Denver.

Regresa el intendente capitalino con una abultada agenda de contactos y posibles proyectos para desarrollar en la capital de vaca Muerta. La reunión con Blinken fue calificada como histórica y desde el gobierno de la ciudad aseguraban que los contactos y avances de las gestiones iniciadas en Denver serán canalizadas a través de la embajada norteamericana en nuestro país.

Cutral Co y Huincul en modo revancha

En el plano político, comienza en Cutral Co y Plaza Huincul el proceso electoral que definirá la designación de las próximas autoridades comunales de ambas ciudades. Será el próximo 23 de julio y para tal fin ya se conocieron los nombres que competirán representando a los oficialismos de ambos municipios.

En Cutral Co, quien irá por la intendencia será Ramón Rioseco, ex candidato a gobernador por el Frente de Todos Neuquén y hermano de José el actual intendente; mientras que en Plaza Huincul, quien hará lo propio será Gustavo Suárez que intentará ser reelecto. Por el momento no se sabe con qué candidatos participará Comunidad-Desarrollo Ciudadano, la fuerza que llevó a la gobernación a Rolando Figueroa.

Se sabe que la encargada de los armados de listas en cada una de las elecciones provinciales, por venir, es Julieta Corroza. Al menos así se lo hizo saber Figueroa a este cronista.

Quizás las novedades lleguen de la mano del mandatario electo cuando regrese de sus vacaciones en un par de días más. Mientras tanto las conjeturas son muchas y los nombres y autopostulados, sobran.