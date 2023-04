Gutiérrez, sobre la elección del domingo: "No está polarizada"

Gutiérrez hizo una broma (que no pareció tal), y dijo que la única elección que está polarizada es la del intendente Mariano Gaido. " La polarización en Neuquén es si votamos a favor o no tanto. Es un ejemplo de la excelente gestión de Mariano Gaido", sostuvo

SFP Conferencia gutierrez gaido koopmann pechen tana (7).JPG Gutiérrez agradeció a Gaido el hecho de haber unido las elecciones a las provinciales. Los dos son del MPN, a diferencia del gobierno de Pechi Quiroga. Sebastian Fariña Petersen

“Esa es la única polarización que hay”, dijo, ante la mirada de sus compañeros, Marcos Koopmann, candidato a gobernador, Ana Pechén, que va como vice, y la aspirante a primera concejal por la ciudad, María Pasqualini.

El mandatario provincial se refirió por elevación a sus adversarios, y aunque sin nombrarlo, apuntó contra Rolando Figueroa, candidato a gobernador por Comunidad, y diputado nacional por el MPN.

“Hay un equipo acá. Acá no hay rejunte. Acá hay respeto a la historia. Acá hay la total nobleza. Nosotros somos bien agradecidos. Por eso, quiero pedirle al pueblo de la provincia de Neuquén que nos dé el acompañamiento para sacar músculo, que más rápidamente, a partir del 17, ganando y ganando, una obra se termine y otra que empiece”, enfatizó el gobernador.

Gutiérrez y Gaido destacaron el hecho de que las dos elecciones, de Provincia y ciudad, coincidan, como no pasaba desde hace muchos años, antes de la gestión del fallecido y cuatro veces intendente de Neuquén, Horario “Pechi” Quiroga.

“En la historia es la primera vez que vamos juntos y tiene que ver con una dinámica, una forma de gobernar clara y contundente que hemos desarrollado a partir de empezar hace 3 años y 3 meses. Llevamos adelante la enmienda de la Carta Orgánica bajándole los costos a la política. Llevando adelante el acto eleccionario en la ciudad de Neuquén”, enfatizó el jefe comunal capitalino.

SFP Conferencia gutierrez gaido koopmann pechen tana (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

El MPN repitió el esquema que le viene dando resultados: la división entre el “centralismo porteño” y el avance de los partidos nacionales, con la identidad local del MPN, que matiza la grieta nacional en el territorio, con la Nación como “una amenaza” para Neuquén.

Sobre el aumento de la pobreza en todo el país, donde los índices alcanzaron el 39,2%, mientras que, en la provincia, estuvo algo por debajo (pero en la misma franja), con el 38,4%, Gutiérrez sostuvo que el escenario nacional es más complejo que la realidad de Neuquén y el derrame de Vaca Muerta. Por caso, citó que en la provincia ingresan 32 familias por día y esa estadística genera un desbalance en el indicador.

“Hay un tsunami en la Nación, a veces la macro se impone y no me estoy sacando el lazo de encima. Lo que estamos haciendo nosotros, el blindar nuestra economía, con recomposición salariales por encima de la inflación, con lotes con servicios, porque no hay créditos hipotecarios. Si hubiésemos cerrado la puerta a la provincia, no tendríamos esa desocupación, pero somos solidarios”, dijo Gutiérrez.

Pobreza y Vaca Muerta

Sostuvo que en el caso de la pobreza “es la mico contra la macro”, ejemplificando que las políticas que se aplican en Neuquén, intentan amortiguar el impacto de la inflación y los malos números nacionales.

En tanto, que Koopmann fue un poco más allá en el análisis y rescató que en la provincia “no hay pobreza estructural”, como sucede en algunos puntos del país y conurbaciones, como el Gran Buenos Aires o algunas provincias.

SFP Conferencia gutierrez gaido koopmann pechen tana (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

“Los indicadores de pobreza son generalizados, pero Neuquén tiene una diferencia con la Nación. Neuquén no tiene indicadores de pobreza estructural, es una sociedad que tiene crecimiento y ascendencia social, con acceso a la educación pública. Nuestro hijos y nietos han tenido una posibilidad mejor de crecer en sociedad, a diferencia de lo que sucede en parte de la Argentina, donde familias que nacen en vulnerabilidad económica es lo más probable que no salga de esa situación, algo que no pasa en Neuquén”, concluyó.