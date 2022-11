Gutiérrez les dedicó un mensaje a los diputados que bocharon el boleto estudiantil

Leticia Esteves, Ayelén Quiroga y Luis Aquín se opusieron a la ley cuestionando fundamentalmente su costo fiscal. "El boleto no es gratis. No le genera un costo a las personas que lo necesiten, pero no es gratis, porque la plata y los recursos de los neuquinos no se generan por generación espontánea”, dijo la macrista Esteves en su rechazo.