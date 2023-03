Gutiérrez: "Marcos y Mariano comparten el ADN desarrollista de Neuquén"

El gobernador Omar Gutiérrez expresó su confianza en que el MPN ganará las elecciones del 16 de abril. “Es muy importante no perder el rumbo. El 16 de abril es una fecha importante y decisiva; no son tiempos para improvisar ni para dar un salto al vacío”, sostuvo

Consultado sobre los cuestionamientos que expresan los candidatos del arco opositor, dijo que “los que critican se vuelven a presentar una y otras vez” y sostuvo que eso es así “porque a nadie le interesa agarrar la manija de algo que anda mal; pero en las campañas se dicen esas cuestiones” cuando lo ideal sería que la oposición reconozca lo que anda bien y el oficialismo reconozca lo que falta.

“Decir que está todo bárbaro, que no hay problemas, no es así; pero la provincia tiene balance positivo, tiene solvencia y es la provincia en la que más se invierte; la crítica constructiva es bienvenida, pero no debe hacernos perder de vista el buen camino por el que transitamos”, señaló el gobernador para subrayar luego que “tenemos un plan de desarrollo que hemos presentado en la Legislatura, como corresponde, con planificación, con un ADN desarrollista que hace foco en la sustentabilidad”.

“Estoy orgulloso de ser neuquino”, sostuvo y acotó que, más allá de los cambios de gobierno y de rumbo que se han registrado a nivel nacional, “Neuquén ha salido adelante porque la ciudadanía” resolvió, “en las urnas, que el poder de decisión sea local, que no nos digan a 1.100 kilómetros de distancia, lo que tenemos qué hacer; y lo digo con respeto” porque el hecho de poder resolver aquí, en la provincia, “ha construido la sustentabilidad y la estabilidad política” que son la base del desarrollo, no sólo en materia de gas y petróleo, sino en general.

Gutiérrez recordó que durante los tiempos de la pandemia, Gaido “no pensó cómo le afectaban en su proyección política las medidas que teníamos que tomar para cuidar las salud de la población”.

“Estoy convencido de que Mariano y Marcos van a duplicar y triplicar la capacidad de gestión, porque tienen un plan que han coordinado; no hay dos planes, hay un plan de integración, concebido para potenciar a la provincia” y a la ciudad.

“Imagino un triunfo, pero para que ese triunfo exista hay que seguir trabajando”, dijo y señaló que los candidatos del MPN tienen en claro por dónde pasa el desarrollo, porque tienen el mismo ADN desarrollista, y conocen las problemáticas y desafíos tanto de los distintos sectores sociales como de las diversas zonas geográficas de la ciudad y la provincia.