Gutiérrez salió con los tapones de punta contra Figueroa

Gutiérrez se refirió a Figueroa como “esa persona” hasta el final del abordaje del tema con los periodistas. En un tramo el mandatario sorprendió contando que su ex vice “está feliz” con la gestión actual de la provincia, aunque públicamente la critique.

En palabras del gobernador: “Yo tengo respecto de esa persona a la que vos hacés mención -le respondió a un periodista que lo consultó por Figueroa- la consideración y el reconocimiento de que está feliz de la gestión que durante ocho años llevó adelante Omar Gutiérrez por el Movimiento Popular Neuquino. A veces se dice una cosa en público, al micrófono, y se dice otra cosa en la intimidad. Yo digo en público lo que digo en la intimidad”.

ON - MPN Figueroa (8).jpg Omar Novoa

El tono y la dirección de las referencias de Gutiérrez a su ex compañero de fórmula daban como un hecho que Figueroa asumirá su candidatura a la Gobernación por afuera del MPN, que tiene elecciones internas el 13 de noviembre, con el candidato oficialista Marcos Koopmann anotado en soledad por ahora para la contienda.

“Cabe también para esa persona (Figueroa) las generales de la ley que caben para todos los referentes opositores”, deslizó el mandatario provincial a la vez que discriminó entre estos a “los que debaten constructivamente y los que pegan por debajo de la mesa”.

Al final, Gutiérrez consideró que la permanencia de Figueroa en Neuquén y sus intenciones de ir por la gobernación se sostienen gracias al progreso conseguido por la gestión propia y las precedentes.

Dijo el gobernador: “Yo te pregunto: ¿Si es lo que vos decís por qué no te vas de Neuquén? ¿Por qué te quedás en Neuquén? ¿Por qué querés agarrar la manija y el poder de Neuquén? ¿Sabés por qué? Porque Neuquén ha crecido y ha progresado. Porque Neuquén tiene pasado, presente y futuro”.

El lanzamiento de Figueroa

Figueroa anunció el lunes que será candidato a gobernador sin dar precisiones sobre los medios que utilizará para tal fin. Evitó confirmar si se va a presentar a las internas contra Marcos Koopmann, el candidato del oficialismo azul del partido provincial, o si irá con otro sello directamente a competir en las generales.

Figueroa subió un mensaje a sus redes, obviando repreguntas. Dijo solamente que se presentará como candidato a gobernador.

Rolo Figueroa.jpg

"Tras considerarlo tranquilamente, estando muy seguro, quiero contarles que he tomado la decisión de competir por la Gobernación de mi querida provincia del Neuquén. Estar vivo es no temer. Con ustedes no temo a nada. Esta es una definición cargada de vida y de esperanza", escribió en Twitter el diputado nacional.

Y agregó: "No hay que temerle al poder, porque el poder está en cada uno de nosotros. Vamos a pegarle un sacudón a las injusticias. La dignidad será nuestro cambio".