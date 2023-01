Gutiérrez y Koopmann criticaron a Nación por la falta de subsidios al transporte

SFP Nuevos Colectivos trasnporte urbano (19).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Con esta distribución de subsidios este servicio no hubiera sido posible", dijo antes de enfatizar que el proyecto finalmente se es posible "gracias a las finanzas, al equilibrio fiscal de la gestión municipal". "Los subsidios para poder tener este servicio van a ser con recursos municipales, en conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén. Esto habla del equilibrio y la buena administración de las finanzas públicas que lleva adelante Omar en esta gestión", postuló en referencia al gobernador.

"El gobierno nacional deja los recursos en Buenos Aires. No mira lo que está pasando en Neuquén. Solo mira Neuquén para que le pase más recursos, no para que tengamos una mejor calidad de vida", esgrimió. "el 16 de abril tenemos que seguir diciéndole no al centralismo y al unitarismo, no queremos que los servicios sean solo para Buenos Aires, queremos que los servicios lleguen a la provincia de Neuquén como corresponde", concluyó.

SFP Nuevos Colectivos trasnporte urbano (39).JPG Sebastian Fariña Petersen

A su turno, Gutiérrez destacó que la nueva red de colectivos es fruto de la "generación de riqueza nos ha permitido a la provincia y al Municipio, cuando somos ninguneados en la política estatal de la concentración y el unitarismo a 1100 kilómetros de distancia".

"El 85 por ciento de los fondos que apalancan y subsidian el sistema de transporte se quedan en el AMBA, en Capital Federal y Buenos Aires. Acá gracias al coraje de cada ciudadano y ciudadana, tuvimos en la generación de recursos la libertad, la independencia y la autonomía, que la tenemos que cuidar. No la podemos perder. Hemos decidido en forma conjunta poner hasta el último peso para que estos 180 colectivos el 1° de febrero empiecen a funcionar a lo largo y lo ancho de una de las principales cinco ciudades del interior del país", recalcó el mandatario neuquino.