Habilitan a que los conductores puedan cargarse nafta ellos mismos en el auto

Los que se viene en materia de nafta

Según adelantó el funcionario, en las próximas semanas llegará una desregulación a las estaciones de servicio. Según dijo el ministro, ya está escrito el decreto con el que se podrá habilitar el autodespacho de combustible. Esto significa, que, como en otros países del mundo, cada cual se podrá cargar nafta o gasoil en su auto.

Por otra parte, luego de que el ministro pidiera apostar a algunos insumos como el litio o el cobre para promover la electrificación y dar una respuesta a quienes cuestionan el cambio climático a la hora de desarrollar los fósiles, ratificó que se analiza qué hacer con la Ley de Glaciares que limita, por caso, el desarrollo de las minas de cobre.

Federico Sturzenneger.jpg Federico Sturzenegger, arquitecto detrás del plan económico de Javier Milei con su DNU.

Al ser consultado sobre si trabajarán con un decreto de necesidad de urgencia, una ley o una reglamentación simple, el ministro dijo que se está analizando en la Subsecretaría de Minería y que el debate se dará cuando llegue un gran proyecto.

“El decreto está escrito; está iniciado el decreto”, dijo Sturzenegger sobre el despacho de combustibles, luego de una pregunta en el auditorio. “En la Argentina, por un tema de necesidad extrema, YPF lo ha implementado en Rosario, porque las estaciones en la noche se hacen con autodespacho, pero no tendría que ser por un tema de seguridad, es un tema de libertad. Vos organizás tu relación comercial de la manera más libre que quieras, ¿no?”, se preguntó.

“Es un tema que entra dentro de las generalidades de la ley. Tenemos, también, toda una discusión sobre los tamaños de las estaciones de servicio. No sé exactamente cómo quedó el decreto por el tema de los camiones, etcétera, pero nosotros queríamos liberar totalmente las restricciones de tamaño, que son bastante restrictivas, pero no me acuerdo cómo quedó. Pero el decreto está escrito y ya está en proceso para el autoabastecimiento”, completó el ministro.

“También el abastecimiento eléctrico”, aclaró Sturzenegger. “No vaya a ser después que alguien nos diga que el abastecimiento eléctrico tiene que ser una especie de servicio [distinto]. Queremos dejar claro que eso no tiene que ser el caso, porque cuando vos tengas autos eléctricos, vos vas a ir a un restaurante y vas a querer cargar el auto cuando vos estás comiendo. O si vas a ir a un shopping, vas a querer cargar el auto cuando estés comprando. Entonces estamos también asegurándonos que el despacho de energía eléctrica para el transporte se haga en un espacio de total libertad y que no ocurra, digamos, con un nichito de negocios particulares. Ya que, por supuesto, las estaciones de servicio seguramente lo incluirán. Así que, está en camino. En un par de semanas lo vas a tener”, cerró.

Según consignó La Nación, en una petrolera dijeron que hay que ver cómo se implementa y recalcaron que siempre hubo alguna intención de poner el autodespacho, pero hubo algunas “limitaciones con el tema de los sindicatos”. Recordaron que en alguna época existió en la Argentina, luego se eliminó y “básicamente el principal escollo que tenés ahí no es la tecnología, o el tema cultural, sino que tiene que ver hoy con los temas sindicales”, reiteraron. De hecho, contaron que hay algunas estaciones de servicio que podrían funcionar de esta manera y no lo hacen por los playeros.

“Es un viejo tema que genera mucha oposición del sindicato”, dijeron en otra petrolera. “Desde hace mucho, hay distintos proyectos sobre el tema que no pudieron prosperar. Veremos qué pasa esta vez”, agregaron. “A las compañías nos interesa explorar la alternativa. No creemos que vaya a reemplazarse la mano de obra, y sí puede generar la viabilidad de estaciones de servicios en lugares más remotos sin tanto volumen de ventas, pero con necesidades de abastecimiento”, dijeron. Este medio consultó a Carlos Acuña, hombre de la CGT y secretario general de los estacioneros (en casi todas las petroleras, menos en YPF), pero todavía no tuvo una respuesta de parte del sindicalista.