Hablar de huevos, esferas, piletas y tanques en vinos

Como decía uno de los legendarios personajes de Les Luthiers -Marcos Mundstock encarnando al Doctor en el diálogo de Esther Píscore-, hablar sobre el tanque, la pileta, el huevo o el formato en el que el vino fue fermentado es “razonar fuera del recipiente”. Y la razón es simple y compleja al mismo tiempo.

Por un lado, hablar de dónde se hizo el vino es cargar una tinta que no distingue a un producto de otro. Es decir, cualquier bodega puede tener una u otra tecnología a la hora de encarar un producto. Y es verdad que cada una de ellas ofrece ventajas y desventajas relativas respecto del vino que se quiere elaborar.

Por otro, hablar del recipiente es el triunfo de la técnica sobre el vino. Lo que, en otras palabras, equivale a correr al vino del foco en nombre de un artilugio posiblemente porque es imaginable para el consumidor, pero completamente zonzo si no responde a la calidad de las uvas, al criterio de selección de viñedos ni a las razones por las cuales se decide encarar tal o cual estilo de vino.

Así, hablar sobre el recipiente es no hablar de vinos. Sin embargo, en cada degustación, en cada presentación de vinos, en cada cata el consumidor abre la boca en una preciosa “O” cuando se entera que el vino fue elaborado en tanques, piletas, huevos o esferas de hormigón. ¿Por qué?

El test de roner

En un restorán uno come un rico cordero, sólo sazonado con sal. El paladar entrenado reconoce en la textura suave y jugosa el trabajo fino del roner -una especie de horno que hace baño maría al vacío- luego terminado en el horno de gas. Pero el consumidor no oficia de inspector de recipientes: lo prueba y le gusta. Con eso alcanza.

En el vino no pasa eso. Y el truco está en otro lado. Está, al menos en nuestra manera de pensar, en que el consumidor busca el secreto arcano del sabor, porque reconoce un valor en eso. Quiere conocer algo más de lo que el resto conoce porque, y esta es la razón fundamental, tener ese conocimiento lo pone del otro lado: del que se autoproclama entendido y, al mismo tiempo, sube dos escalones en su propio escalafón de valoración.

Ahí hay algo interesante. Algo sospechoso, incluso. Porque hay un prestigio depositado en el vino que no está en la botella. Está en lo que todos sospechamos que se puede ponderar de esa botella. Y esa es la reputación del vino. De todas esas cosas que arman esa reputación, el recipiente en el que fue elaborado es la más fácil, la más sólida y gráfica visión, pero también la menos útil. Ahora bien, mejor si fue uno atípico, como un huevo de hormigón armado -repetimos, un huevo de hormigón armado, nada más aburrido- porque enseguida hay que explicar qué es y todo lo que se sabe de él para mandarse la parte conociendo una reputación.

No es que el huevo no haga nada. El huevo aporta lo suyo, como aporta una sartén a una tortilla o bien un horno convector o un roner a una carne bien hecha. El asunto es que en este mundo valga o no la pena saberlo para afirmarse conocedor.

Saber da prestigio

Una de las cosas fascinantes del vino es que saber prestigia socialmente. En eso, el efecto es completamente snob: complicar las cosas para ganar distinción. Pero, hete aquí la parte linda, es que en la medida en que uno conoce más de vinos bebe mejor y saca mejor partido de su plata. Pero conocer es saber qué es y qué no es snob.

Mientras que reconocer el estilo de vino de una región es un saber, conocer el recipiente en el que fue fermentado es un dato snob. Mientras que entender la corpulencia de un tipo de vino es un saber, ponderar las maderas con las que fue elaborado, subrayar el tapón de corcho o proponer en relieve las virtudes de la botella es snob. Y el consumidor snob adora el biribiri. Citando al Doctor de Les Luthiers nuevamente, hablar de todo ello es "razonar fuera del recipiente”.

Válido: Algo fascinante del vino es que saber prestigia socialmente. Pero complica.

El lugar de la fermentación

Las bodegas actuales emplean cada vez menos tanques de acero inoxidable y más piletas de hormigón armado. Entre estas últimas, los huevos -sí, son recipientes con forma de huevo- son el penúltimo grito de la moda, ahora desplazados por las esferas -sí, recipientes en forma de pelota- también de hormigón armado. Entre ellos hay diferencias técnicas de uso y de resultado, aunque cada maestro va con su libro al respecto.