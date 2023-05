Habló Aracre y denunció que Cerruti le "clavaba el visto"

Además, Aracre dijo que si Aduana cree que hay algo mal liquidado, algo mal hecho, está en todo su derecho de analizar y ver. "Yo ya no tengo nada que ver con la empresa , es una multinacional y la conozco, sé que lo que haya que hacer lo va a hacer porque es una empresa que no está para ganar dinero con la evasión de impuestos, sino con la venta de sus productos", aseguró.

La Aduana, ente a cargo de Guillermo Michel, hombre muy cercano a Massa, informó sobre la denuncia contra Syngenta el miércoles por la tarde. Según la imputación, varias de las maniobras de triangulación realizadas para evadir impuestos nacionales con Uruguay, se habrían dado cuando Aracre era CEO.

Aracre también criticó la falta de coordinación de acciones dentro del Gobierno y la falta de discusión. "Hay un proyecto de distribución de renta interna pero no se discute. ¿Cómo puede ser que no se discuta? No hay coordinación de acciones por falta de discusión", señaló.

En cuanto a su relación con Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, Aracre dijo: “Con Gabriela tuve discusiones. Cuando quiere te contesta, cuando no, te clava el visto. Pero siempre presupone que vos tenés la culpa de lo que pasa. Además, difunde cosas que supuestamente pasan y no debe ser así. Dijo que yo había tenido off con periodistas y eso no pasó. No quiero tomar cosas a nivel personal”.