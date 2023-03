Habló el padre de Agostina Jalabert: "El suicidio no me cierra"

“La familia está quebrada con esto, semejante pérdida... No tengo palabras. Es una película de terror”, expresó con dolor Edgardo Jalabert. En la entrevista con Infobae comentó que la hermana de Agostina, Candela, les había dicho que no podía ingresar al departamento y eso les preocupó.

agostina jalabert investigacion.jpg

Al ser consultado sobre cómo actuó la Justicia mexicana, Edgardo Jalabert resaltó que no iniciaron una investigación y que el novio de su hija nunca estuvo detenido. Agostina y su pareja habían tenido relación hace algunos años, pero tras una pelea en 2021 se separaron.

"Nosotros tuvimos que interceder porque hubo una pelea importante cuando convivían en Viedma y nos tuvimos que traer a nuestra hija con nosotros. No hubo golpes y ellos no habían tenido contacto desde entonces. No la hostigaba", contó.

Aun así, el papá de la modelo comentó que en diciembre de 2022 la joven les reveló que había vuelto con el hombre: "Eso nos preocupó un poco". Teniendo en cuenta el pasado la relación, los familiares de la modelo solicitan que se inicie una investigación para recaudar pruebas y saber qué pasó con su hija.

Agostina Jalabert.webp

"Mi hija estaba colgada con un cinto del toallero del lavadero. Mide 1,70 y estaba casi sentada. Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Eso, al menos, llama la atención. Yo perdí a mi hija y solo tengo sus cenizas. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros? No me cierra", relató.

Por los hechos de falta de acción por parte de México, Edgardo solicitó que la Cancillería averigüe qué sucedió: “Lo único que quiero es que se haga justicia por mi hija y que esto no le pase a nadie más. Es la pérdida y todo lo posterior. Al principio, no podíamos reaccionar y vivimos un desamparo total".

Muerte de Agostina Jalabert

La modelo fue hallada muerta en su departamento en Playa del Carmen, México, el pasado sábado 18 de febrero por su hermana Candela, quién desde un comienzo alertó a su familia respecto a que estaba pasando "algo raro" porque no podía acceder a la casa a pesar de que se ingresaba con un código único.

Luego de que hayan encontrado a Agostina colgada con un cinto del toallero del lavadero, la familia sospechó del novio, ya que fue él el encargado de abrir la puerta desde adentro después de los diversos intentos de Candela.