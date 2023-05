"Primero que nada agradecerle (al juez) por el uso de la palabra. Respecto del día del accidente, no tengo nada para decir, lo dije todo el día que me entregué a la justicia", inició.

Y continuó: "A la familia Castillo, a los padres, el hermano, pedirle disculpas de todo corazón, no quise matar a Facundo ni a nadie, ni quise lastimar a nadie. Es un daño irreparable, pero no tengo más que pedir disculpas. Por más que no tomen las disculpas por el enojo, yo no maté a nadie a propósito".