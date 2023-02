Habló la abuela de las gemelas que cayeron desde un balcón: "Sufrían bullying"

La abuela de las gemelas argentinas de 12 años que cayeron desde el tercer piso del edificio donde vivían en el municipio de Sallent, en Barcelona, España, abonó la hipótesis de que ambas sufrían bullying. La mujer aseguró: “Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada”.

En consonancia con otros testimonios, la abuela sostuvo que sus nietas sufrieron acoso escolar en 2022 debido a su nacionalidad. “Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada”, precisó y agregó que este año, al pasar a Educación Secundaria en el Instituto Llobregat de Sallent, volvieron a surgir problemas en clase.

“Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija porque está en shock”, expresó la mujer. Ella no fue la única familiar en hablar sobre las situaciones de bullying a las que se veían sometidas las menores.